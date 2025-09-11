Menu
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Benfica

Bruno Lage: "Bernardo Silva será jogador do Benfica em breve, independentemente do presidente"

11 set, 2025 - 14:03 • Inês Braga Sampaio

Na antevisão da receção ao Santa Clara, Lage desvaloriza trunfo eleitoral de Noronha Lopes e elogia trabalho de Rui Costa no verão: "Foi o único mercado em que o presidente e a direção desportiva levaram em consideração as ideias do treinador."

Bruno Lage garante que Bernardo Silva voltará a ser, mais tarde ou mais cedo, jogador do Benfica, "independentemente do presidente".

João Noronha Lopes garantiu que tem "um contrato à espera" de Bernardo Silva, que está no último ano de vínculo ao Manchester City, caso seja eleito presidente do Benfica em outubro. Contudo, Bruno Lage, que trabalhou com o médio internacional português na formação, desvaloriza a jogada daquele que é um dos rivais de Rui Costa, presidente recandidato e o homem que fez regressar o treinador à Luz.

"Sem querer entrar no lado político da questão, por aquilo que conheço do Bernardo e a sua motivação, em breve — não sei quando, mas em breve — ele será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente", afirma Lage, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Santa Clara, da jornada 5 da I Liga.

O Benfica-Santa Clara está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Jogo com relato e acompanhamento na Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Estreia de Bruno Lage na segunda passagem pelo Benfica foi há um ano, também com o Santa Clara na Luz: "É uma das curiosidades deste calendário, vai haver muitas mais. É uma boa memória. Recordo-me perfeitamente que não tivemos uma boa entrada no jogo, primeiro minuto e já estávamos a sofrer um golo, mas valeu muito por aquilo que a equipa fez e valeu também muito pelo apoio dos adeptos vencermos o jogo. O Santa Clara é uma equipa muito bem organizada, defrontámo-los por três vezes e mantém-se a organização da equipa, sabem bem o que fazer com bola e como pressionar. Vai ser um jogo muito exigente, temos de jogar ao mais alto nível. Treinámos hoje pela primeira vez após a paragem todos juntos. O mais importante é amanhã estarmos no nosso melhor e entrar neste novo ciclo com o pé direito e conquistar os três pontos."

Como está Sudakov após casa na Ucrânia ser bombardeada? "Tivemos oportunidade de falar com ele, é uma situação lamentável, triste, mas vejo-o a superar. O mais importante é a família estar segura e ele estar feliz por estar connosco. Hoje está ainda em modo de recuperação pelo facto de ter feito os dois jogos e pela viagem. Teve o primeiro contacto breve com os colegas. Além da qualidade que tem, é um jogador que pode jogar em diversas posições: segundo médio, numa linha mais à frente, atrás do avançado, como pelas alas. Esse tipo de jogadores que nos oferecem mais que uma solução e de qualidade como a dele são sempre bem-vindos."

Dedic pára por duas semanas, quem o substitui: Fredrik Aursnes, Tomás Araújo, Leandro Santos? "Vou apostar num deles, em função da melhor estratégia para vencer o jogo. A lesão do Dedic é muito semelhante à que o Aursnes teve no ano passado. Para além do tempo de paragem, é fundamental perceber como será a evolução no dia a dia."

Dodi Lukébakio está apto? "Ainda não está."

Lukébakio é o substituto de Di María? "Curiosamente, foi desde o Mundial de Clubes que falámos sobre isso. Tínhamos um alvo que não se concretizou, por vários motivos, e precisávamos de um ala. Um jogador de enorme qualidade, que pode fazer mais que uma posição, incluindo, claro, a de ala-direito."

Possível regresso de Bernardo Silva: "Sem querer entrar no lado político da questão, por aquilo que conheço do Bernardo e a sua motivação, é que em breve — não sei quando, mas em breve — ele será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente."

Equipa ainda não está totalmente oleada: "Há jogadores que ainda não se conhecem. O Ivanovic e o Pavlidis já jogaram mais tempo juntos do que treinaram juntos. Estamos numa luta contra o tempo, o mais importante neste momento é fazer crescer a equipa, ajudar os jogadores a conhecer-se. Muitas vezes, é algo tão simples como sentar os jogadores lado a lado ao pequeno almoço para conversarem e as pequenas coisas como 'como é que eu gosto de receber a bola, que tipo de movimentos é que gosto que o meu colega do lado faça quando eu faço determinados movimentos'. Curiosamente, hoje, um dos nossos jogadores que não falam inglês estava a pedir a um colega para dizer algo em inglês a outro colega. São tudo coisas que com o tempo e a dinâmica... Contra equipas de bloco baixo, em especial, temos de ter paciência, temos de circular a bola de pé para pé, temos de ter qualidade de circulação curta e longa, ter movimentos, abrir espaços e conquistá-los. Isso só lá vai com o tempo: de os jogadores se conhecerem e de treino. Sinto que estamos no bom caminho. Com a qualidade individual que temos, temos muito por onde crescer enquanto equipa."

Investimento no plantel aumenta responsabilidade? "Dá muita responsabilidade e eu sinto-me muito confortável com isso. Tivemos em consideração jogadores em final de contrato, jogadores que terminaram empréstimo, jogadores lesionados e o reforço da equipa. Este foi o único mercado em que o presidente e a direção desportiva levaram em consideração as ideias do treinador. Conversámos muito a seguir ao Mundial de Clubes e todo o nosso trabalho convergiu nesse sentido. Estou muito satisfeito com o trabalho que fizemos e sinto-me muito bem com essa responsabilidade."

Regressos de Manu Silva e Alexander Bah: "Temos de atirar para o final do ano. São lesões de nove meses. Estão a ter uma evolução dentro do que se esperava, mas temos de ter muita paciência."

Como encaram Samuel Soares e Anatolyi Trubin a alternância na baliza? "Estão a encarar com normalidade. O mais importante é eu saber o que estou a fazer e eles encararem com normalidade. Nós não temos só bons guarda-redes, temos três. Três com enorme qualidade e quero que estejam sempre dispostos a jogar, independentemente do adversário. O Samu começou o último jogo, amanhã será o Trubin."

Comparação do mercado com FC Porto e Sporting: "Só irei analisar as equipas quando for jogar contra elas. Mais importante foi o trabalho que nós fizemos sobre o panorama das nossas saídas, por diversos motivos. Perdemos muitos jogadores e tivemos de fazer um reforço. Havia algumas ausências por lesão, algumas por final de contrato, algumas vendas que tivemos de acontecer. Fizemos um bom trabalho."

