Benfica

Cristóvão Carvalho quer Klopp a treinar o Benfica

11 set, 2025 - 17:03

Candidato à presidência do clube também quer fazer regressar João Neves à Luz.

Cristóvão Carvalho, um dos candidatos às eleições do Benfica, confirma que, para treinador, está a pensar em Jurgen Klopp.

“Comigo, Bruno Lage não fica para lá do contrato [final da época]. Preciso de um treinador de nível de excelência, que já tenha conquistado a Champions e que queira ganhar uma Champions no Benfica. Só há um nome na minha cabeça: Jürgen Klopp. Ele chegou a dizer que o Benfica é um grande clube que um dia gostaria de treinar. Alguém que afirma isto tem algo mais do que os outros para estar no clube", disse.

O candidato falou ao podcast 'Ontem já era tarde', da SIC.

Cristóvão Carvalho acrescenta que tem como objetivo fazer regressar João Neves à Luz.

“Garanto que vou fazer tudo para que ele volte ao Benfica assim que puder. É daqueles à moda antiga, como Coluna ou Eusébio. É feito dessa massa”, disse.

O candidato garante ainda que tem “um projeto financeiro” voltado para tentar vencer a Liga dos Campeões.

“Posso prometer aos benfiquistas que, daqui a quatro ou cinco anos, estaremos a jogar uma final de Champions", referiu.

Há mais cinco candidatos à presidência do Benfica: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas e Martim Mayer.

