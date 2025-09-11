Cristóvão Carvalho quer Klopp a treinar o Benfica

11 set, 2025 - 17:03
Cristóvão Carvalho, um dos candidatos às eleições do Benfica, confirma que, para treinador, está a pensar em Jurgen Klopp.
“Comigo, Bruno Lage não fica para lá do contrato [final da época]. Preciso de um treinador de nível de excelência, que já tenha conquistado a Champions e que queira ganhar uma Champions no Benfica. Só há um nome na minha cabeça: Jürgen Klopp. Ele chegou a dizer que o Benfica é um grande clube que um dia gostaria de treinar. Alguém que afirma isto tem algo mais do que os outros para estar no clube", disse.
O candidato falou ao podcast 'Ontem já era tarde', da SIC.
Cristóvão Carvalho acrescenta que tem como objetivo fazer regressar João Neves à Luz.
“Garanto que vou fazer tudo para que ele volte ao Benfica assim que puder. É daqueles à moda antiga, como Coluna ou Eusébio. É feito dessa massa”, disse.
O candidato garante ainda que tem “um projeto financeiro” voltado para tentar vencer a Liga dos Campeões.
“Posso prometer aos benfiquistas que, daqui a quatro ou cinco anos, estaremos a jogar uma final de Champions", referiu.
Há mais cinco candidatos à presidência do Benfica: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas e Martim Mayer.