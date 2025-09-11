Quando Rui Costa foi trunfo eleitoral de Vale e Azevedo: "Vai custar zero escudos ao Benfica"

Sem qualquer vislumbre de entorpecimento, as palavras saíram-lhe da garganta sem hesitação: “Assumo este compromisso. Se tudo da parte do doutor João Vale e Azevedo correr bem, eu volto ao Benfica”. Aí estava ela, a declaração dourada de Rui Costa, debaixo do céu vacilante de Dublin. A seleção portuguesa acabava de treinar e o mago da Fiorentina aparecia diante dos microfones dos jornalistas que lhe queriam perguntar sobre o anúncio de Vale e Azevedo, candidato às eleições para a presidência do Benfica em 1997. O futebolista adiantou ainda outro detalhe que, como sabemos, não se viria a confirmar. “Neste compromisso expresso está também citado que, caso o doutor Vale a Azevedo ganhe as eleições e não me trouxer para o Benfica, demite-se no dia a seguir às eleições. Portanto, vou confiar neste acordo e posso dizer que assumi este compromisso.” Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

À distância esta história torna-se ligeiramente inverossímil. O que acontecia ao contrato de Rui Costa com a Fiorentina? Porque custaria zero escudos? Já lá vamos ao que disse o empresário do jogador, Paulo Barbosa… O jogador garantiu que tinha outras propostas. “Dispenso grandes equipas do mundo que me contactaram para poder regressar ao Benfica.” Em entrevista aos jornalistas Paulo Catarro e Sousa Martins, o advogado Vale e Azevedo revelava que tinha preparado “uma espécie de Plano Marshall” para o Benfica, pois o clube estava “arrasado” financeiramente.

Um pedaço da declaração do candidato intrigou um dos jornalistas, que chegou a atirar um “quando a mola é grande, o pobre desconfia”. A resposta foi assim: “O Rui Costa vai custar zero escudos ao Benfica, é a pura das verdades. Há contrapartidas comerciais, a imagem do Rui Costa vale muito dinheiro. O contrato seria de quatro anos". A Renascença recupera agora esta história por ocasião do anúncio de João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, que disse ter um contrato “à espera” de Bernardo Silva, o canhoto do Manchester City em final de contrato. Até disse mais: “É uma prioridade máxima”. Entre os dois casos há muitíssimas diferenças, ainda que ambos sejam merecedores da camisola 10 e do carinho dos adeptos, que, seja por alturas de um “vietname” avassalador ou de dúvidas que se arrastam, gostam sempre de ver acariciados os departamentos da imaginação e da satisfação juvenil. Rui Costa, com 25 anos e em Florença desde 1994, estava praticamente no início de uma carreira internacional importante. Bernardo Silva, com 31 anos e no estrangeiro desde 2014, vai caminhando para uma redefinição do seu protagonismo no futebol mundial. O jogador que atuava numa Serie A especial e carregada de estrelas e lendas confirmou o acordo e prevê-se que dificilmente Bernardo Silva se vai meter em questões da campanha eleitoral. Bruno Lage, já esta quinta-feira, sentenciou que Bernardo Silva vai voltar ao Benfica seja com que presidente for. Noutra outra entrevista de Vale e Azevedo à RTP, Judite de Sousa perguntou-lhe donde surgiam os dois milhões e meio de contos “necessários” para trazer Rui Costa. “Já está tudo tratado”, declarou o candidato. “São verbas que já existem. Quem as financia em seu tempo será divulgado. São multinacionais que vão estar ligadas a este novo Benfica.”

Sem confirmar a tal verba mencionada pela jornalista, Vale e Azevedo continuou: “Esta contratação é baratíssima para o Benfica, é mais barata do que renovar com o Ricardo [Gomes]. Manter o contrato do Valdo seria ou é mais caro do que a contratação do Rui Costa. Este vencimento está de acordo com os jogadores de grande nível, é uma estrela. Estou muito feliz por ele ir para o Benfica.” Na altura, Vale e Azevedo criticou ainda o presidente Manuel Damásio, por este supostamente não defender os interesses do Benfica, visto que estaria mais preocupado com a reeleição do que com a chegada de um grande jogador para o clube. No verão de 1996, ao lado de Batistuta e treinado por Claudio Ranieri, Rui Costa teve um papel importante na conquista da Coppa contra a Atalanta. Nesse mesmo verão exibiu-se pela primeira vez, tal como a ‘geração de ouro’, num grande palco do futebol internacional, no Euro 96. O golaço de Poborsky bloqueou a caminhada triunfante dos portugueses. Vale e Azevedo contrataria o checo no mercado de inverno de 1997/98. Quem não estava nada, nada feliz com a película montada para as eleições de 1997 era Paulo Barbosa, o empresário de Rui Costa que morreu em 2014. Numa entrevista televisiva usou termos duríssimos para descrever a manobra. “Pela forma como as coisas estão a ser conduzidas, não é mais do que uma ratoeira para a dignidade de um profissional como o Rui Costa”, defendeu, roçando a exaltação. “Passou por cima de mim por uma razão: não me deixo corromper de forma nenhuma.” Paulo Barbosa desmentiu o candidato e negou ter visto quaisquer garantias bancárias. E garantiu que o acordo escrito omitia dois pontos que estavam acordados entre Vale e Azevedo e Rui Costa. Afinal, se fosse eleito e não trouxesse o mago da Fiorentina, Vale e Azevedo não tinha de se demitir. Não ficava escrito. Não era lei. Não teria de acontecer. Não aconteceu. Depois, Barbosa negou ainda que tudo estivesse acordado com a Fiorentina e ele temia que o seu atleta se desse a um “espectáculo ridículo” por dizer que seria jogador do Benfica sem o acordo com o clube italiano. “Não vamos brincar com coisas sérias”, atirou.