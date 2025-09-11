Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Quando Rui Costa foi trunfo eleitoral de Vale e Azevedo: "Vai custar zero escudos ao Benfica"

11 set, 2025 - 15:15 • Hugo Tavares da Silva

Numa altura em que Noronha Lopes se cola a Bernardo Silva, a Renascença recupera o episódio em que o então futebolista da Fiorentina confirmou o acordo depois de um treino da seleção em Dublin. Empresário do jogador, Paulo Barbosa, falava em "ratoeira".

A+ / A-

Sem qualquer vislumbre de entorpecimento, as palavras saíram-lhe da garganta sem hesitação: “Assumo este compromisso. Se tudo da parte do doutor João Vale e Azevedo correr bem, eu volto ao Benfica”. Aí estava ela, a declaração dourada de Rui Costa, debaixo do céu vacilante de Dublin.

A seleção portuguesa acabava de treinar e o mago da Fiorentina aparecia diante dos microfones dos jornalistas que lhe queriam perguntar sobre o anúncio de Vale e Azevedo, candidato às eleições para a presidência do Benfica em 1997.

O futebolista adiantou ainda outro detalhe que, como sabemos, não se viria a confirmar. “Neste compromisso expresso está também citado que, caso o doutor Vale a Azevedo ganhe as eleições e não me trouxer para o Benfica, demite-se no dia a seguir às eleições. Portanto, vou confiar neste acordo e posso dizer que assumi este compromisso.”

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

À distância esta história torna-se ligeiramente inverossímil. O que acontecia ao contrato de Rui Costa com a Fiorentina? Porque custaria zero escudos? Já lá vamos ao que disse o empresário do jogador, Paulo Barbosa… O jogador garantiu que tinha outras propostas. “Dispenso grandes equipas do mundo que me contactaram para poder regressar ao Benfica.”

Em entrevista aos jornalistas Paulo Catarro e Sousa Martins, o advogado Vale e Azevedo revelava que tinha preparado “uma espécie de Plano Marshall” para o Benfica, pois o clube estava “arrasado” financeiramente.

Bruno Lage: "Bernardo Silva será jogador do Benfica em breve, independentemente do presidente"

Benfica

Bruno Lage: "Bernardo Silva será jogador do Benfica em breve, independentemente do presidente"

Na antevisão da receção ao Santa Clara, Lage desva(...)

Um pedaço da declaração do candidato intrigou um dos jornalistas, que chegou a atirar um “quando a mola é grande, o pobre desconfia”. A resposta foi assim: “O Rui Costa vai custar zero escudos ao Benfica, é a pura das verdades. Há contrapartidas comerciais, a imagem do Rui Costa vale muito dinheiro. O contrato seria de quatro anos".

A Renascença recupera agora esta história por ocasião do anúncio de João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, que disse ter um contrato “à espera” de Bernardo Silva, o canhoto do Manchester City em final de contrato. Até disse mais: “É uma prioridade máxima”.

Entre os dois casos há muitíssimas diferenças, ainda que ambos sejam merecedores da camisola 10 e do carinho dos adeptos, que, seja por alturas de um “vietname” avassalador ou de dúvidas que se arrastam, gostam sempre de ver acariciados os departamentos da imaginação e da satisfação juvenil.

Rui Costa, com 25 anos e em Florença desde 1994, estava praticamente no início de uma carreira internacional importante. Bernardo Silva, com 31 anos e no estrangeiro desde 2014, vai caminhando para uma redefinição do seu protagonismo no futebol mundial.

O jogador que atuava numa Serie A especial e carregada de estrelas e lendas confirmou o acordo e prevê-se que dificilmente Bernardo Silva se vai meter em questões da campanha eleitoral. Bruno Lage, já esta quinta-feira, sentenciou que Bernardo Silva vai voltar ao Benfica seja com que presidente for.

Noutra outra entrevista de Vale e Azevedo à RTP, Judite de Sousa perguntou-lhe donde surgiam os dois milhões e meio de contos “necessários” para trazer Rui Costa. “Já está tudo tratado”, declarou o candidato. “São verbas que já existem. Quem as financia em seu tempo será divulgado. São multinacionais que vão estar ligadas a este novo Benfica.”

Sem confirmar a tal verba mencionada pela jornalista, Vale e Azevedo continuou: “Esta contratação é baratíssima para o Benfica, é mais barata do que renovar com o Ricardo [Gomes]. Manter o contrato do Valdo seria ou é mais caro do que a contratação do Rui Costa. Este vencimento está de acordo com os jogadores de grande nível, é uma estrela. Estou muito feliz por ele ir para o Benfica.”

Na altura, Vale e Azevedo criticou ainda o presidente Manuel Damásio, por este supostamente não defender os interesses do Benfica, visto que estaria mais preocupado com a reeleição do que com a chegada de um grande jogador para o clube.

No verão de 1996, ao lado de Batistuta e treinado por Claudio Ranieri, Rui Costa teve um papel importante na conquista da Coppa contra a Atalanta. Nesse mesmo verão exibiu-se pela primeira vez, tal como a ‘geração de ouro’, num grande palco do futebol internacional, no Euro 96. O golaço de Poborsky bloqueou a caminhada triunfante dos portugueses. Vale e Azevedo contrataria o checo no mercado de inverno de 1997/98.

Quem não estava nada, nada feliz com a película montada para as eleições de 1997 era Paulo Barbosa, o empresário de Rui Costa que morreu em 2014. Numa entrevista televisiva usou termos duríssimos para descrever a manobra.

“Pela forma como as coisas estão a ser conduzidas, não é mais do que uma ratoeira para a dignidade de um profissional como o Rui Costa”, defendeu, roçando a exaltação. “Passou por cima de mim por uma razão: não me deixo corromper de forma nenhuma.”

Paulo Barbosa desmentiu o candidato e negou ter visto quaisquer garantias bancárias. E garantiu que o acordo escrito omitia dois pontos que estavam acordados entre Vale e Azevedo e Rui Costa. Afinal, se fosse eleito e não trouxesse o mago da Fiorentina, Vale e Azevedo não tinha de se demitir. Não ficava escrito. Não era lei. Não teria de acontecer. Não aconteceu.

Depois, Barbosa negou ainda que tudo estivesse acordado com a Fiorentina e ele temia que o seu atleta se desse a um “espectáculo ridículo” por dizer que seria jogador do Benfica sem o acordo com o clube italiano. “Não vamos brincar com coisas sérias”, atirou.

E disse mais, não temendo o rótulo de polémico: “Por todos os contactos privados e todas as artimanhas, eu preveni o Rui para não embarcar num jogo destes”. O candidato foi confrontado com estas declarações e garantiu que a negociação ocorreu com o futebolista.

O início e o fim de Vale e Azevedo

No dia 31 de outubro Vale e Azevedo conquistou as eleições do Benfica e transformou-se no 31.º presidente do clube, sucedendo assim a Manuel Damásio. E Rui Costa não regressou à Luz. Seguiram-se mais umas temporadas na Fiorentina, onde conquistou mais uma Coppa, até que saltou para o AC Milan, onde ganharia a Liga dos Campeões.

O jogador, que mais parecia um sonho molhado tanto de dirigentes como de adeptos, regressou ao Benfica finalmente em 2006 pela mão de Luís Filipe Vieira, a quem sucedeu na presidência do Benfica e porventura o mais feroz dos candidatos para as eleições de outubro. Ali ficou, como futebolista, dois anos, saltando depois para o dirigismo, sempre na sombra de Vieira.

De acordo com o site do Benfica, a passagem pelo clube de Vale e Azevedo, o homem que tanto prometeu, foi um “tempo conturbado, inadequado e imponderado”. Destacam-se a contratação de José Mourinho em 2000, a primeira oportunidade do treinador como principal, e a vitória na Volta a Portugal de David Plaza. Nesse mesmo 2000 constituiu a SAD benfiquista.

Vale e Azevedo, que foi acusado de atrasos no pagamento de transferências de jogadores, ficando ligado à quebra contratual com a empresa Olivedesportos e ainda a uma alegada delapidação do património do clube, perdeu as eleições de 2000 contra Manuel Vilarinho (62%), que contava com João Noronha Lopes e prometeu Mário Jardel, naquelas que foram até ali as eleições mais concorridas de sempre (21.804 votantes). Jardel nunca jogaria no Benfica, ao contrário do irmão, George.

“Terminada a gerência, os processos judiciais em que esteve envolvido e condenado, alguns deles com graves prejuízos para o clube, resultaram na expulsão de associado, na Assembleia Geral, em 13 de maio de 2005”, pode ler-se ainda no site do Benfica sobre o homem que despediu João Pinto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas