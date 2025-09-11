Utilizar Bernardo Silva como trunfo eleitoral é "ato de populismo" de Noronha Lopes

Manuel Boto considera que a cartada de João Noronha Lopes, ao apresentar Bernardo Silva como trunfo eleitoral, é "um ato de populismo", que colide com uma garantia do próprio empresário em 2020.

Vinte e nove anos depois de João Vale e Azevedo ter utilizado Rui Costa como triunfo nas eleições do Benfica, Noronha Lopes anuncia que tem "um contrato à espera de Bernardo Silva" para o sufrágio de outubro, de preferência "já em janeiro". Mudam-se os tempos, mudam-se os "Joões", mas não se mudam as vontades — exceto a do próprio candidato, como assinala Manuel Boto, em declarações a Bola Branca.

"Que é um ato de populismo, diria; um ato de despesa, não. No passado, em 2020, Noronha Lopes teceu alguns considerandos sobre o tema, referindo que a candidatura dele não iria anunciar jogadores. Agora, chegamos a 2025 e vemos que a opção dele é diferente", vinca Boto, que em 1997 era vogal do Conselho Fiscal do Benfica.

"A tendência para o populismo é grande"

Manuel Boto viveu por dentro a "novela" de 1997. Vale e Azevedo ganhou mesmo as eleições, porém, Rui Costa, então na Fiorentina — e agora presidente recandidato —, acabou por não voltar ao Benfica.

Nestas declarações à Renascença, o antigo dirigente encarnado afirma que "não [lhe] passa pela cabeça" que Noronha Lopes tenha avançado com o anúncio "sem ter uma concordância de princípio" com Bernardo Silva. Ainda assim, alerta que o feitiço por virar-se contra o feiticeiro.



"Às vezes, aquilo que nós demos por garantido hoje nem sempre é possível no futuro, e nós estarmos a condicionar as eleições e coisas do género com promessas que, às vezes, os supervenientes e as condições supervenientes vêm desmentidas. Não faz muito sentido", observa.

Concretizem-se a vitória de Noronha Lopes e o regresso de Bernardo Silva ou não, Boto desconfia deste tipo de tática eleitoral: "São técnicas do passado que aconteceram e, realmente, nós vemos que isso aconteceu com bastante frequência em eleições no passado. Eu estava com esperança que estas fossem um pouco diferentes, mas, quando são muitos candidatos, a tendência para o populismo é grande."

