Bruno Lage: "As responsabilidades do empate são minhas"

Bruno Lage, treinador do Benfica, não culpa o capitão Otamendi pelo erro que deu o empate ao Santa Clara nos descontos do jogo no Estádio da Luz, esta sexta-feira.

À BTV, o técnico das águias lamenta que o jogo seja "difícil de preparar" pelo contexto das seleções e que a partida estava controlada e não deveria ter fugido nos instantes finais.

Análise: "Jogo difícil de preparar, com os jogadores a chegarem ontem, mas isso não invalida o desfecho final. Tal como o nosso capitão disse, tínhamos o jogo controlado, mas não é ele quem tem as responsabilidades do empate, as responsabilidades são todas minhas por este empate."

Apelo aos adeptos: "As responsabilidades são todas minhas deste empate. Temos de recuperar e um jogo já na terça-feira para vencer. Deixo um apelo forte aos nossos adeptos. Continuem a apoiar. Obrigado aos nossos adeptos pelo apoio de hoje, que na terça-feira estejam cá pois precisamos de vencer uma boa Champions e precisamos deles."

Mais sobre o Santa Clara: "Sabíamos que em termos de transições que seriam muito rápidos. Com o Fredrik por dentro e o Tomás aberto que podíamos criar outro tipo de movimentos. Acabámos por fazer o mais difícil, o golo. Tínhamos o jogo controlado e toda a responsabilidade do empate é do treinador."