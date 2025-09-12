Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Está de regresso a Liga com Benfica-Santa e Alverca-Tondela

12 set, 2025 - 12:05 • Lusa

Ainda 100% vitorioso no campeonato, o Benfica, com menos um jogo, pode, em caso de triunfo, igualar provisoriamente na liderança o FC Porto.

A+ / A-

O Benfica recebe esta sexta-feira o Santa Clara, no arranque da quinta jornada da I Liga, num encontro que antecede a estreia dos ‘encarnados’ na fase de liga da Liga dos Campeões.

Ainda 100% vitorioso no campeonato, o Benfica, com menos um jogo, pode, em caso de triunfo, igualar provisoriamente na liderança o FC Porto, que recebe no sábado o Nacional.

Depois de duas derrotas a abrir o campeonato, numa altura em que disputava as rondas preliminares da Liga Conferência, o Santa Clara está agora sem perder há dois encontros na I Liga, na qual ocupa o 10.º lugar.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em nove receções aos açorianos no campeonato, o Benfica apenas foi derrotado uma vez, em 2019/20, ganhando os restantes oito encontros e nunca ficando sem marcar golos.

Bruno Lage: "Bernardo Silva será jogador do Benfica em breve, independentemente do presidente"

Benfica

Bruno Lage: "Bernardo Silva será jogador do Benfica em breve, independentemente do presidente"

Na antevisão da receção ao Santa Clara, Lage desva(...)

O encontro do Estádio da Luz, em Lisboa, está marcado para as 20:15 e vai ter arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

À mesma hora, o Alverca e o Tondela, duas das equipas que subiram esta temporada à I Liga, procuram a primeira vitória, depois de terem somado apenas um empate nas quatro primeiras jornadas.

Programa da 5.ª jornada

Sexta-feira

Alverca – Tondela, 20:15
Benfica – Santa Clara, 20:15

Sábado

Moreirense – Rio Ave, 15:30
Estoril Praia – AVS, 15:30
FC Porto – Nacional, 18:00
Famalicão – Sporting, 20:30

Domingo

Estrela da Amadora – Vitória de Guimarães, 15:30
Arouca – Casa Pia, 18:00
Sporting de Braga – Gil Vicente, 20:30

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)