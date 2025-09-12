Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 12 set, 2025
Em Destaque
Benfica

Noronha Lopes reforça trunfo: "Se eu for presidente, o Bernardo será jogador do Benfica" (só não diz quando)

12 set, 2025 - 16:05 • Inês Braga Sampaio

Candidato à presidência encarnada rejeita que esta promessa eleitoral contradiga as próprias palavras de 2020, quando disse que "não vale tudo para ganhar as eleições do Benfica".

João Noronha Lopes insiste no trunfo eleitoral apresentado na passada quarta-feira e reforça-o, garantindo que, se for eleito presidente do Benfica, fará regressar Bernardo Silva.

"O que eu digo aos benfiquistas é: se eu for presidente do Benfica, o Bernardo será jogador do Benfica", assegura o candidato, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas.

Declaração que é também uma resposta a Bruno Lage, que na quinta-feira, em conferência de imprensa, afirmou que Bernardo "será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente"".

"Sem querer entrar no lado político da questão, por aquilo que conheço do Bernardo e a sua motivação, em breve — não sei quando, mas em breve — ele será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente", referiu o treinador do Benfica.

Noronha Lopes reitera, contudo, que tem "um contrato pronto para apresentar" a Bernardo Silva, que "não é só mais um jogador".

"O Bernardo Silva simboliza aquilo que todos os benfiquistas querem: a mística, a entrega, tem um amor enorme ao Benfica. É um benfiquista como nós. O que eu quero é que o Bernardo possa ganhar no Benfica como tem ganho lá fora", salienta o empresário.

Em 2020, Noronha Lopes afirmou que não entraria em promessas eleitorais de jogadores e treinadores, porque "não vale tudo para ganhar as eleições do Benfica". Cinco anos depois, rejeita que o facto de estar a prometer Bernardo Silva contrarie o próprio discurso.

"Não. O Benfica precisa de um projeto desportivo e precisa de visão e estratégia para o Benfica. E eu represento [isso]. E repito: o Bernardo é mais do que um reforço, é um de nós. É um jogador que empolga os benfiquistas, que se revêem na entrega, na dedicação e no amor que ele tem ao clube. O Bernardo quer voltar ao Benfica, eu quero que ele volte e nós vamos fazer isso acontecer", afirma.

Importa referir que Bernardo Silva, de 31 anos, está no último ano de contrato com o Manchester City.

As eleições do Benfica estão marcadas para o final de outubro e há, para já, mais cinco candidatos: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

