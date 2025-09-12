Noronha Lopes reforça trunfo: "Se eu for presidente, o Bernardo será jogador do Benfica" (só não diz quando)

João Noronha Lopes insiste no trunfo eleitoral apresentado na passada quarta-feira e reforça-o, garantindo que, se for eleito presidente do Benfica, fará regressar Bernardo Silva.

"O que eu digo aos benfiquistas é: se eu for presidente do Benfica, o Bernardo será jogador do Benfica", assegura o candidato, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas.

Declaração que é também uma resposta a Bruno Lage, que na quinta-feira, em conferência de imprensa, afirmou que Bernardo "será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente"".

"Sem querer entrar no lado político da questão, por aquilo que conheço do Bernardo e a sua motivação, em breve — não sei quando, mas em breve — ele será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente", referiu o treinador do Benfica.



Noronha Lopes reitera, contudo, que tem "um contrato pronto para apresentar" a Bernardo Silva, que "não é só mais um jogador".

"O Bernardo Silva simboliza aquilo que todos os benfiquistas querem: a mística, a entrega, tem um amor enorme ao Benfica. É um benfiquista como nós. O que eu quero é que o Bernardo possa ganhar no Benfica como tem ganho lá fora", salienta o empresário.