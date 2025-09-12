Noronha Lopes reforça trunfo: "Se eu for presidente, o Bernardo será jogador do Benfica" (só não diz quando)

12 set, 2025 - 16:05 • Inês Braga Sampaio
João Noronha Lopes insiste no trunfo eleitoral apresentado na passada quarta-feira e reforça-o, garantindo que, se for eleito presidente do Benfica, fará regressar Bernardo Silva.
"O que eu digo aos benfiquistas é: se eu for presidente do Benfica, o Bernardo será jogador do Benfica", assegura o candidato, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas.
Declaração que é também uma resposta a Bruno Lage, que na quinta-feira, em conferência de imprensa, afirmou que Bernardo "será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente"".
"Sem querer entrar no lado político da questão, por aquilo que conheço do Bernardo e a sua motivação, em breve — não sei quando, mas em breve — ele será novamente jogador do Benfica, independentemente do presidente", referiu o treinador do Benfica.
Noronha Lopes reitera, contudo, que tem "um contrato pronto para apresentar" a Bernardo Silva, que "não é só mais um jogador".
"O Bernardo Silva simboliza aquilo que todos os benfiquistas querem: a mística, a entrega, tem um amor enorme ao Benfica. É um benfiquista como nós. O que eu quero é que o Bernardo possa ganhar no Benfica como tem ganho lá fora", salienta o empresário.
Benfica
Em 2020, Noronha Lopes afirmou que não entraria em promessas eleitorais de jogadores e treinadores, porque "não vale tudo para ganhar as eleições do Benfica". Cinco anos depois, rejeita que o facto de estar a prometer Bernardo Silva contrarie o próprio discurso.
"Não. O Benfica precisa de um projeto desportivo e precisa de visão e estratégia para o Benfica. E eu represento [isso]. E repito: o Bernardo é mais do que um reforço, é um de nós. É um jogador que empolga os benfiquistas, que se revêem na entrega, na dedicação e no amor que ele tem ao clube. O Bernardo quer voltar ao Benfica, eu quero que ele volte e nós vamos fazer isso acontecer", afirma.
Importa referir que Bernardo Silva, de 31 anos, está no último ano de contrato com o Manchester City.
As eleições do Benfica estão marcadas para o final de outubro e há, para já, mais cinco candidatos: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.