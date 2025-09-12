Menu
  • 12 set, 2025
Nota 4 para João Pinheiro. "Vermelho bem mostrado"

12 set, 2025 - 22:18 • Redação

Tiago Rocha dá nota positiva ao árbitro que apitou o Benfica-Santa Clara.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 à arbitragem de João Pinheiro no empate do Benfica contra o Santa Clara no Estádio a Luz (1-1).

"Eu tive a mesma interpretação de João Pinheiro no momento, que foi negligente. Depois de ver as imagens chamado pelo VAR Ricardo Moreira, noutro ângulo vê-se que é mais grosseiro numa zona sensível da cabeça. As indicações apontam para vermelho nestes casos, Pinheiro decidiu rapidamente depois de ver", avalia.

O especialista da Renascença em abitragem considera que a segunda parte "teve mais lances difíceis" de análise.

Primeiro, há um pedido de penálti na área do Santa Clara, mas Tiago Rocha considera que Pavlidis "deixa-se cair quando sente o contacto".

No golo do grego, está "tudo legal" e as linhas confirmam que o avançado estava em jogo.

Mais tarde, pede-se um penálti para o Santa Clara por mão de Otamendi, mas "a bola bate apenas no peito.

O Benfica empatou com o Santa Clara a um golo. Marcou primeiro por Pavlidis, aos 59 minutos, e concedeu o empate já nos descontos, aos 92 minutos, por Vinícius Lopes.

Tópicos
