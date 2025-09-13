Nuno Gomes. "Ruben Amorim vai ser treinador do Benfica um dia”

13 set, 2025 - 22:34
Nuno Gomes, candidato a vice-presidente do Benfica na candidatura de João Noronha Lopes, fala sobre o treinador Ruben Amorim.
Numa ação de campanha em Évora, o antigo avançado deixou uma certeza.
“O Ruben Amorim é treinador do Manchester United, não consigo responder a essa pergunta. Uma certeza eu tenho, o Ruben Amorim vai ser treinador do Benfica um dia”, disse em declarações à CMTV.
Nuno Gomes também explicou as razões que o levaram a aceitar o convite de Noronha Lopes.
“Acima de tudo acredito numa pessoa competente, que já deu mostras da sua capacidade de gestão. É um homem sério, aquilo que o Benfica precisa neste momento para haver uma mudança. O Benfica precisa de uma mudança de paradigma, de gente nova, diferente. E o João [Noronha Lopes] já mostrou nos últimos anos que é capaz de mudar o Benfica, de tornar o Benfica maior e diferente do que tem sido nos últimos anos.”
As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro. São seis os candidatos à presidência: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.