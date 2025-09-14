Benfica empata em casa na abertura do campeonato

Depois da derrota na Supertaça, o Benfica entra no campeonato de futebol feminino com um empate em casa.

As encarnadas não foram além de um nulo, no Seixal, contra o Racing Power.

O novo treinador das pentacampeãs nacionais, Ivan Baptista, diz ter gostado da atitude da equipa, mas queixou-se do pouco tempo útil da partida.

“Faltou pôr a bola lá dentro e finalizar o bom jogo ofensivo que tivemos. Muito honestamente, olhando para o jogo que tivemos hoje de 99 minutos, que muito pouco tempo desses 99 foram jogados. Dentro daquele tempo que nos foi permitido jogar, acho que a equipa esteve bastante bem. Pecou no momento da finalização, bolas no poste. Ao intervalo o jogo poderia estar decidido. A realidade é que continuamos a pecar, na semana passada assim foi. Tivemos muitos mais lances e oportunidades que o adversário”, disse, em declarações ao Canal 11.

Na próxima jornada, o Benfica vai defrontar o Vitória Guimarães. Já o Racing Power recebe o Rio Ave.