  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Manteigas apresenta nomes para parte financeira do “seu” Benfica

14 set, 2025 - 19:30

Os rostos da equipa financeira do candidato à presidência dos encarnados são Pedro Plácido e Paulo Ferreira.

O candidato à presidência do Benfica, João Diogo Manteigas, apresentou os dois nomes da sua lista que vão “liderar” a parte financeira do clube.

Os rostos da equipa financeira são Pedro Plácido e Paulo Ferreira.

Plácido, candidato a vice-presidente financeiro, é diretor no departamento financeiro do grupo Novo Banco e contabilista certificado.

Já Ferreira é o candidato a diretor financeiro de Manteigas, ex-diretor financeiro da Federação Portuguesa de Futebol até abril de 2025.

Estes são os primeiros dois nomes da lista de João Diogo Manteigas apresentados publicamente.

Há mais cinco candidatos às eleições do Benfica marcadas para 25 de outubro: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Cristovão Carvalho e Martim Mayer.

