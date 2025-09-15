Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 15 set, 2025
Liga dos Campeões

"Momento para aproveitar". Qarabag quer "mostrar do que é capaz" frente ao Benfica

15 set, 2025 - 22:10 • Lusa

Treinador do conjunto azeri assume felicidade por competir na Liga dos Campeões, depois de várias tentativas falhadas.

O treinador do Qarabag, Gurban Gurbanov, assumiu esta segunda-feira a "grande alegria e responsabilidade" de defrontar o Benfica no duelo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

”Gostaríamos de ter tido mais tempo de treino, mas achamos que estamos preparados para este jogo. É um momento muito especial, estamos há muitos anos a tentar entrar [na Liga dos Campeões] e por três vezes batemos na trave e perdemos nos play-offs. Agora, estamos na prova e vai ser uma grande alegria e uma grande responsabilidade para nós”, afirmou Gurbanov, em conferência de imprensa.

O treinador reconheceu que o clube que representa, assim como os seus jogadores, viverão um ponto alto: "É um momento para aproveitar. Vamos tentar fazer bons jogos e mostrar do que somos capazes."

Ao lado do treinador encontrava-se Kady Borges, médio brasileiro que já alinhou em Portugal, ao serviço de Estoril Praia e Vilafranquense, e que assumiu ter perfeita noção do desafio que encontrará pela frente.

“Digo sempre que o jogo mais importante é o próximo mas, obviamente, pela expressão que este jogo tem, este é um dos mais importantes da minha carreira. O Benfica tem grandes jogadores, alguns deles foram campeões mundiais. Estudámo-los, estamos preparados e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo”, desejou o brasileiro, de 29 anos.

Kady lidera um pelotão de jogadores do Qarabag que, num passado recente, representou clubes portugueses - Fabijan Buntic (ex-Vizela), Dani Bolt (ex-Torreense), Pedro Bicalho (ex-Alverca), Chris Kouakou (ex-Mafra), Camilo Durán (ex-Portimonense), Matheus Silva (ex-Moreirense) e Kevin Medina (Chaves, entre outros).

“Pelos anos que lá passámos sabemos o quão difíceis são os jogos. Ter bastantes pessoas que passaram aqui por Portugal não interferirá muito no jogo, mas há sempre a experiência”, considerou Kady.

Benfica e Qarabag defrontam-se às 20h00 de terça-feira, no Estádio da Luz. Jogo com relato e acompanhamento no site da Renascença.

Tópicos
