O treinador do Benfica, Bruno Lage, lançou o jogo contra o Qarabag, na estreia na Champions, no Estádio da Luz, na terça-feira (20h). O tema central da conferência de imprensa foi o empate com o Santa Clara e a ressaca desse deslize.

Estreia na Champions

Sinto a equipa motivada em voltar a dar a imagem dos quatro jogos internacionais, equipa com vontade enorme de repetir os jogos da época passada. Objetivo é conquistar os três pontos, jogar bom futebol e oferecer aos nossos adeptos uma grande noite europeia."

Ressaca empate com Santa Clara

"Quem treina o Benfica sabe da exigência estratosférica que temos. Temos de jogar bem, não basta ganhar títulos. Jogadores e equipa não podem olhar para trás, só para a frente. Temos um grande caminho de evolução no nosso jogo. Em termos defensivos rapidamente voltámos aos índices do ano passado, somos uma das melhores da Europa a pressionar a construção, muito mais agressivos na transição. Ofensivamente, estamos a tentar resolver a construção do jogo a partir dos guarda-redes e centrais, ligação dos médios e controlar o jogo com bola. Temos um espaço enorme a evoluir no terço ofensivo. Temos de criar mais dinâmicas, mais movimentos e de criar mais e melhores situações de finalização."

Ressaca empate com Santa Clara II

Quando olho para o jogo vejo que estamos pragmáticos na evolução da construção e temos de fazer uma evolução grande nas dinâmicas, movimentos e contra-movimentos, terceiro homem, arrastar marcações, perceber quais os espaços. Ter um leque de dinâmicas e movimentos e queremos trabalhar nisso. Em nove jogos, temos 13 golos, é a amostra da época. Em 140 ou 141 jogos como treinador do Benfica, temos mais de 300 golos. Conheço bem esta casa e acredito que os golos vão surgir. Sei bem o futebol que os adeptos gostam. As minhas equipas jogavam bem nas escolinhas, nos iniciados, nos juvenis, na equipa B..., com muitos golos e o ano passado tivemos momentos em que esse bom futebol apareceu. É uma questão de tempo e trabalho e vai voltar a aparecer."