Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Um aviso em bom português para o Benfica: "Não subestimem o Qarabag"

15 set, 2025 - 16:10 • André Maia

Pedro Pinto sabe o que é vencer o Qarabag. O jogador português é central do Sumqayıt e conta as fragilidades - e os pontos fortes - de uma equipa dominadora no Azerbaijão.

A+ / A-

Onze vezes campeão nacional. Nos últimos 12 anos, só não venceu o título por duas vezes – e uma delas porque a Liga foi suspensa, durante a pandemia. Dominadora na seleção do país, com sete jogadores convocados para a fase de apuramento para o Mundial de 2026. Um dos clubes com mais adeptos no Azerbaijão, mesmo estando a jogar longe de casa desde 1993. Primeira equipa a jogar uma Liga dos Campeões, em 2017/2018. Eis o Qarabag FK, primeiro adversário do Benfica na fase de liga da Champions desta época.

Uma história recente de sucesso, mas num contexto reduzido, num país que é apenas o 26.º classificado do coeficiente da UEFA. Mas o que podem esperar as águias de uma equipa que, na sua praia, é dominadora e até arrogante, mas que agora vai nadar na piscina dos adultos? A Bola Branca falou com quem joga por lá e que até conhece a receita para o sucesso. Pedro Pinto é defesa-central do Sumqayıt Futbol Klubu, equipa que ocupa neste momento o 4.º lugar da Premyer Liqa azeri e que ficou, na época passada no oitavo posto.

Depois de quatro épocas no Petro de Luanda, de Angola – e de antes ainda ter representado Leixões, Vitória FC e Arouca --, o jogador natural de Vila Nova de Gaia joga agora no Azerbaijão, reforçando o contingente de 11 portugueses na liga azeri.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Uma liga completamente dominada pelo Qarabag na última década, mas domínio esse que também pode ser uma fraqueza para quem já é maior que o próprio campeonato. Foi precisamente esse um dos pontos explorados pelo Sumqayıt de Pedro Pinto no último duelo. A equipa de Baku era claramente favorita, mas foi derrotada por 1-0. O português não tem dúvidas: o excesso de confiança e o desinteresse pela Liga pesou.

“Estavam com excesso de confiança, porque tinham vindo de um jogo extremamente importante para eles, que era a qualificação para a Liga dos Campeões. Para além disso, na altura trocaram muitos jogadores e a equipa foi abaixo. Os níveis de confiança estavam extremamente altos, se calhar até exagerados, e nós soubemos jogar ao nosso máximo para tirar proveito disso”, conta o defesa-central a Bola Branca.

"Quem treina o Benfica sabe da exigência estratosférica que temos. Temos de jogar bem, não basta ganhar títulos"

Benfica

"Quem treina o Benfica sabe da exigência estratosférica que temos. Temos de jogar bem, não basta ganhar títulos"

Na véspera da estreia com o Qarabag, na Liga dos C(...)

Mas esta terça-feira será improvável o Benfica sentir o mesmo que sentiu o Sumqayıt. Os encarnados são claramente favoritos para a partida e é o Qarabag a ficar com o papel de “underdog”, sem motivos para excessos de confiança. Sendo assim, ao que deve ficar atenta a equipa portuguesa? Pedro Pinto tem uma explicação.

“É uma equipa extremamente boa, com bons jogadores, que jogam juntos há muito tempo, e isso é muito importante. Acredito que o Qarabag vá jogar em contra-ataque, [...] eles são uma equipa muito ofensiva, têm jogadores com muita qualidade, jogam muito para a frente, no jogo curto, gostam de ter bola, não têm medo de a segurar, gostam de arriscar”, diz o defesa português, que deixa, acima de tudo, um conselho inverso ao Benfica, face ao que fizeram os homens de Baku contra a sua equipa.

“O que quero dizer ao Benfica é que não desvalorizem o Qarabag por estar num campeonato talvez um bocadinho inferior. Têm de ter atenção, porque à mínima distração eles podem marcar."

E falando em avisos, há dois homens que os defesas encarnados devem ter em maior atenção: Kady e Leandro Andrade, dois dos avançados da formação azeri. Pedro Pinto não teve quem lhe desse esse conselho, mas também não precisou, já que o jogo entre o Sumqayıt e o Qarabag, há menos de um mês, não teve vários dos habituais titulares da equipa de Baku.

Ainda assim, estão bem identificados: “Os melhores da equipa passam pelo Kady, que é um jogador brasileiro muito forte tecnicamente, mas também o Leandro Andrade, um jogador luso-caboverdiano que ganhou muito destaque no ano passado, quando foi o melhor marcador do campeonato. São jogadores com faro de golo. Mesmo o extremo-esquerdo deles [Abdellah Zoubir], que gosta muito do um para um, é extremamente forte nesse aspeto, merece atenção”, descreve o ex-jogador de Leixões, Vitória FC e Arouca.

Por enquanto, o Qarabag é uma incógnita para a maioria dos portugueses – quatro jogos contra equipas portuguesas (Sporting e SC Braga) e apenas uma vitória em solo nacional (em Braga, em 2024), mas a partir de amanhã vai deixar de ser, às 20h00, no Estádio da Luz, num jogo inédito frente ao Benfica, que pode acompanhar em rr.pt.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 15 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou