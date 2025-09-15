Um aviso em bom português para o Benfica: "Não subestimem o Qarabag"

“Estavam com excesso de confiança, porque tinham vindo de um jogo extremamente importante para eles, que era a qualificação para a Liga dos Campeões. Para além disso, na altura trocaram muitos jogadores e a equipa foi abaixo. Os níveis de confiança estavam extremamente altos, se calhar até exagerados, e nós soubemos jogar ao nosso máximo para tirar proveito disso”, conta o defesa-central a Bola Branca .

Uma liga completamente dominada pelo Qarabag na última década, mas domínio esse que também pode ser uma fraqueza para quem já é maior que o próprio campeonato. Foi precisamente esse um dos pontos explorados pelo Sumqayıt de Pedro Pinto no último duelo. A equipa de Baku era claramente favorita, mas foi derrotada por 1-0. O português não tem dúvidas: o excesso de confiança e o desinteresse pela Liga pesou.

Depois de quatro épocas no Petro de Luanda, de Angola – e de antes ainda ter representado Leixões, Vitória FC e Arouca --, o jogador natural de Vila Nova de Gaia joga agora no Azerbaijão, reforçando o contingente de 11 portugueses na liga azeri.

Uma história recente de sucesso, mas num contexto reduzido, num país que é apenas o 26.º classificado do coeficiente da UEFA. Mas o que podem esperar as águias de uma equipa que, na sua praia, é dominadora e até arrogante, mas que agora vai nadar na piscina dos adultos? A Bola Branca falou com quem joga por lá e que até conhece a receita para o sucesso. Pedro Pinto é defesa-central do Sumqayıt Futbol Klubu, equipa que ocupa neste momento o 4.º lugar da Premyer Liqa azeri e que ficou, na época passada no oitavo posto.

Onze vezes campeão nacional. Nos últimos 12 anos, só não venceu o título por duas vezes – e uma delas porque a Liga foi suspensa, durante a pandemia. Dominadora na seleção do país, com sete jogadores convocados para a fase de apuramento para o Mundial de 2026. Um dos clubes com mais adeptos no Azerbaijão, mesmo estando a jogar longe de casa desde 1993. Primeira equipa a jogar uma Liga dos Campeões, em 2017/2018. Eis o Qarabag FK, primeiro adversário do Benfica na fase de liga da Champions desta época.

Mas esta terça-feira será improvável o Benfica sentir o mesmo que sentiu o Sumqayıt. Os encarnados são claramente favoritos para a partida e é o Qarabag a ficar com o papel de “underdog”, sem motivos para excessos de confiança. Sendo assim, ao que deve ficar atenta a equipa portuguesa? Pedro Pinto tem uma explicação.

“É uma equipa extremamente boa, com bons jogadores, que jogam juntos há muito tempo, e isso é muito importante. Acredito que o Qarabag vá jogar em contra-ataque, [...] eles são uma equipa muito ofensiva, têm jogadores com muita qualidade, jogam muito para a frente, no jogo curto, gostam de ter bola, não têm medo de a segurar, gostam de arriscar”, diz o defesa português, que deixa, acima de tudo, um conselho inverso ao Benfica, face ao que fizeram os homens de Baku contra a sua equipa.

“O que quero dizer ao Benfica é que não desvalorizem o Qarabag por estar num campeonato talvez um bocadinho inferior. Têm de ter atenção, porque à mínima distração eles podem marcar."

E falando em avisos, há dois homens que os defesas encarnados devem ter em maior atenção: Kady e Leandro Andrade, dois dos avançados da formação azeri. Pedro Pinto não teve quem lhe desse esse conselho, mas também não precisou, já que o jogo entre o Sumqayıt e o Qarabag, há menos de um mês, não teve vários dos habituais titulares da equipa de Baku. Ainda assim, estão bem identificados: “Os melhores da equipa passam pelo Kady, que é um jogador brasileiro muito forte tecnicamente, mas também o Leandro Andrade, um jogador luso-caboverdiano que ganhou muito destaque no ano passado, quando foi o melhor marcador do campeonato. São jogadores com faro de golo. Mesmo o extremo-esquerdo deles [Abdellah Zoubir], que gosta muito do um para um, é extremamente forte nesse aspeto, merece atenção”, descreve o ex-jogador de Leixões, Vitória FC e Arouca.