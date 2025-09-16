Menu
Benfica estreia-se esta noite na Liga dos Campeões

16 set, 2025 - 10:50 • Lusa

O jogo entre Benfica e Qarabag tem início marcado para as 20h00 no Estádio da Luz, com arbitragem do belga Erik Lambrechts.

O Benfica estreia-se esta terça-feira na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol 2025/26, num jogo em que recebe os azeris do Qarabag (20h00), num ambiente de contestação ao treinador Bruno Lage.

A equipa volta a jogar no Estádio da Luz, poucos dias depois de empatar na I Liga com o Santa Clara (1-1), num jogo em que voltou a mostrar um futebol pobre, sendo incapaz de ir além de um empate e quando jogou boa parte do jogo em superioridade numérica.

Os encarnados terão ainda, nesta fase de liga, adversários como Chelsea (fora), Newcastle (fora), Bayer Leverkusen (casa), Ajax (fora), Nápoles (casa), Juventus (fora) e Real Madrid (casa).

Também na fase de liga da Champions, o Sporting, bicampeão português, joga na quinta-feira, dia em que recebe os cazaques do Kairat (20h00).

