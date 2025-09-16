Menu
Bruno Lage diz que fica no Benfica "enquanto o presidente quiser"

16 set, 2025 - 22:55

[em atualização]

A+ / A-

Bruno Lage garante que não quer ser "um problema para o Benfica" e garante que, no dia em que Rui Costa sentir que já está a mais, aceitará a saída.

"Nunca serei um problema para o Benfica. (...) Quando o presidente sentir que não tem o apoio dos adeptos e eu sou o maior responsável por isso, quando o presidente sentir que sou o principal causador do rendimento da equipa, quando o presidente sentir que a minha mensagem não passa para os jogadores ou que o grupo não está comigo, ou quando o presidente sentir que não sou neste momento a pessoa ideal para o lugar, o SL Benfica só me paga até esse dia", declarou o treinador, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

[em atualização]

