"Demissão, demissão". Benfica cai com estrondo frente ao Qarabag e adeptos mostram lenços brancos

O Benfica entrou com dois pés esquerdos na fase regular da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao perder com o Qarabag, no Estádio da Luz, por 3-2.

Os encarnados estavam a vencer por 2-0 aos 16 minutos, fruto dos golos de Enzo Barrenechea e Vangelis Pavlidis, mas começou a tremer à meia hora de jogo, quando Leandro Andrade reduziu.

A segunda parte foi um filme de terror para o Benfica. Camilo Durán empatou aos 48 minutos e Olexiy Kaschuk consumou uma reviravolta, para monumental assobiadela dos adeptos benfiquistas.

No final, a Luz assobiou Bruno Lage e aplaudiu os jogadores. Lenços brancos pintaram as bancadas e ouviram-se gritos de "demissão".

O Benfica começa a fase de liga da Champions com uma derrota, que é também a primeira vitória da história de uma equipa do Azerbaijão na prova milionária.

Na segunda jornada, os encarnados visitam o Chelsea. Encontro marcado para o dia 30 de setembro, terça-feira, às 20h00, em Stamford Bridge.