Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Otamendi diz que adeptos "têm todo o direito" de assobiar. "Temos de fazer autocrítica"

16 set, 2025 - 22:14 • Inês Braga Sampaio

Capitão do Benfica pede desculpa aos adeptos, diz que "a temporada começa agora" e afirma que "é momento de dar a cara", depois da derrota com o Qarabag, no Estádio da Luz.

A+ / A-

Nicolás Otamendi entende os assobios dos adeptos após a derrota (3-2) do Benfica com o Qarabag, no Estádio da Luz, na primeira jornada da fase regular da Liga dos Campeões, e frisa que é momento de "fazer autocrítica", tanto individualmente, como em conjunto.

O Benfica esteve a vencer por 2-0, mas consentiu a reviravolta. À Sport TV, Otamendi vinca que "ninguém se salva sozinho" e pede desculpa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Reação à derrota: "Cada um de nós, individualmente, tem de fazer autocrítica sobre o que temos de melhorar. Não é o momento de apontar dedos, mas sim de reagir. Assim começa a temporada, vai ser um caminho longo. Temos de dar a cara e olhar em frente. Resta-nos pedir desculpa a quem paga bilhete para nos vir ver jogar. Infelizmente, as coisas não nos estão a sair."

Reviravolta consentida: "Cada um de nós tem de melhorar. Ganhar 2-0 e sofrer um golo na primeira parte de bola parada dói-nos. Temos de continuar em frente, trabalhar ainda mais, porque a temporada começa agora. Os jogos em casa têm de ser um inferno para os adversários. Temos de melhorar no jogo."

Assobios dos adeptos, jogadores estão com Bruno Lage? "Os adeptos têm todo o direito [de assobiar]. São eles que pagam bilhete para ver a equipa jogar bem e ganhar. Nós durante a semana temos de trabalhar para dar um bom espetáculo e somar os três pontos, e mais nada. Aqui ninguém se salva sozinho. É uma equipa, é um plantel. Quando ganhamos, ganhamos todos, ninguém vence sozinho; e quando perdemos, temos de fazer a autocrítica em conjunto."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou