Otamendi diz que adeptos "têm todo o direito" de assobiar. "Temos de fazer autocrítica"

Nicolás Otamendi entende os assobios dos adeptos após a derrota (3-2) do Benfica com o Qarabag, no Estádio da Luz, na primeira jornada da fase regular da Liga dos Campeões, e frisa que é momento de "fazer autocrítica", tanto individualmente, como em conjunto.

O Benfica esteve a vencer por 2-0, mas consentiu a reviravolta. À Sport TV, Otamendi vinca que "ninguém se salva sozinho" e pede desculpa.

Reação à derrota: "Cada um de nós, individualmente, tem de fazer autocrítica sobre o que temos de melhorar. Não é o momento de apontar dedos, mas sim de reagir. Assim começa a temporada, vai ser um caminho longo. Temos de dar a cara e olhar em frente. Resta-nos pedir desculpa a quem paga bilhete para nos vir ver jogar. Infelizmente, as coisas não nos estão a sair."

Reviravolta consentida: "Cada um de nós tem de melhorar. Ganhar 2-0 e sofrer um golo na primeira parte de bola parada dói-nos. Temos de continuar em frente, trabalhar ainda mais, porque a temporada começa agora. Os jogos em casa têm de ser um inferno para os adversários. Temos de melhorar no jogo."

Assobios dos adeptos, jogadores estão com Bruno Lage? "Os adeptos têm todo o direito [de assobiar]. São eles que pagam bilhete para ver a equipa jogar bem e ganhar. Nós durante a semana temos de trabalhar para dar um bom espetáculo e somar os três pontos, e mais nada. Aqui ninguém se salva sozinho. É uma equipa, é um plantel. Quando ganhamos, ganhamos todos, ninguém vence sozinho; e quando perdemos, temos de fazer a autocrítica em conjunto."