  • Bola Branca 18h18
  • 17 set, 2025
José Mourinho já está em Portugal para treinar o Benfica

17 set, 2025 - 18:22 • Inês Braga Sampaio

Avião aterrou no Aeródromo de Tires às 18h21. [em atualização]

José Mourinho chegou esta quarta-feira a Portugal para assumir o comando técnico do Benfica, 25 anos depois.

O avião privado que transportou o treinador português, de 62 anos, aterrou na pista do Aeródromo de Tires às 18h21. Ao que a Renascença apurou, Mourinho vai assinar contrato de duas temporadas, até 2027.

José Mourinho regressa ao Benfica para retomar uma história interrompida há 25 anos, quando deixou o clube a meio da época, também em período eleitoral. Sucede a Bruno Lage, que não resistiu à derrota (3-2) com o Qarabag na Liga dos Campeões, na terça-feira.

[em atualização]

