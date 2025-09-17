José Mourinho já está em Portugal para treinar o Benfica

17 set, 2025 - 18:22 • Inês Braga Sampaio
José Mourinho chegou esta quarta-feira a Portugal para assumir o comando técnico do Benfica, 25 anos depois.
O avião privado que transportou o treinador português, de 62 anos, aterrou na pista do Aeródromo de Tires às 18h21. Ao que a Renascença apurou, Mourinho vai assinar contrato de duas temporadas, até 2027.
José Mourinho regressa ao Benfica para retomar uma história interrompida há 25 anos, quando deixou o clube a meio da época, também em período eleitoral. Sucede a Bruno Lage, que não resistiu à derrota (3-2) com o Qarabag na Liga dos Campeões, na terça-feira.
