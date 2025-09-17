José Mourinho já está em Portugal. "Quem é o treinador que diz 'não' ao Benfica? Eu não"

José Mourinho chegou esta quarta-feira a Portugal e confirmou que o Benfica o contactou para suceder a Bruno Lage.

O avião privado que transportou o treinador português, de 62 anos, aterrou na pista do Aeródromo de Tires às 18h21. Em declarações aos jornalistas, à porta do aeródromo, começou por dizer que não podia "confirmar nada" e que não tinha "nada para dizer".

No entanto, acabou por confirmar o contacto de Rui Costa e o "sim" preliminar: "Se esta coisa se concretizar com o Benfica, quem é o treinador que diz que não ao Benfica? Eu não."

"A única coisa que confirmo é que antes de entrar no avião perguntaram-me se poderia ter interesse em. E eu disse que sim", assumiu e, perante nova insistência, especificou: "O Benfica oficialmente perguntou-me se eu estaria interessado. Eu disse que estava no estrangeiro e que quando regressasse a Portugal teria todo o gosto em falar com as pessoas."

"Não pensei duas vezes"

Mourinho reconhece que tinha em mente "regressar a Portugal um dia para treinar a seleção". A chamada do Benfica, contudo, mudou o rumo.

"Saí do meu anterior clube [Fenerbahçe] há três ou quatro semanas. Se me perguntar se estava à espera de ficar até ao final da época sem treinar, essa não é a minha natureza. Queria treinar, mas disse a mim próprio que teria de me equilibrar emocionalmente, para não dizer 'sim' a um clube que não fosse certo para mim só por ser 'workaholic' [viciado em trabalho, em português]. Quando fui confrontado com a possibilidade de treinar o Benfica, não pensei duas vezes. Interessa-me, gostava", admite. O treinador sublinha, porém, que um eventual retorno ao Benfica, 25 anos depois, "não é uma celebração de carreira, nem é um regresso a casa". Olá de novo, 21 anos depois