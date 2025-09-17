Lage no adeus: “Mourinho conhece bem o Benfica, dizia que eu era um homem feliz pelas opções que tinha"

O agora ex-treinador do Benfica, Bruno Lage, chegou esta manhã ao Seixal para se despedir dos jogadores e respondeu às perguntas dos jornalistas. O treinador foi despedido por Rui Costa após derrota com Qarabag e empate com o Santa Clara, para a Liga dos Campeões e campeonato.

Adeus

"O mais importante é que desejo muito bem ao Benfica. Foi isso que tentámos fazer neste regresso. Foi nesse sentido que trabalhámos arduamente no início desta época. Montar um plantel completamente diferente do que encontrei há um ano. Houve alguns condicionalismos, quer internos quer externos, que não nos permitiram fazer melhor."

O que vem aí

"Agora é desejar a maior sorte ao senhor que se segue. Não sei se se confirmam as notícias, se é o mister Mourinho ou não."

Ficaria contente se fosse Mourinho?

"O mais importante é que ele é um homem que conhece muito bem o Benfica, jogou três vezes com esta equipa. Elogiou muitas vezes o plantel. Ele dizia que eu era um homem feliz pelas opções que tinha, certamente ele vai ser muito mais feliz com Sudokov e Dodi [Lukebakio] a chegarem para ajudar."

Adeus II e gratidão ao clube

"Quero dar um abraço aos jogadores, cumpriram sempre as minhas indicações. Sinto-me realizado uma vez mais. O mais importante é querer muito bem ao Benfica, o Benfica fez muito bem a mim, à minha carreira. Cheguei aqui para treinar as escolinhas, projetou-me em termos nacionais e internacionais de uma maneira que nunca pensei. Proporcionou-me condições financeiras que me permite dar condições muito melhores à minha família para termos uma vida tranquila."