Mourinho está a caminho de Lisboa e pode ser confirmado ainda hoje no Benfica

José Mourinho pode ser confirmado ainda esta quarta-feira no Benfica. Ao que a Renascença apurou, o técnico português viaja de Espanha para Lisboa esta tarde, devendo chegar pouco antes das 19 horas ao aeródromo de Tires.

Nas últimas horas têm decorrido negociações entre o técnico e o Benfica, com vista a suceder a Bruno Lage, que foi despedido na terça-feira, depois de o Benfica perder frente ao Qarabağ.

Devem acompanhar Mourinho na Luz dois adjuntos que já estavam com o treinador português no Fenerbahçe — João Tralhão e Ricardo Formosinho.

No final de agosto, José Mourinho foi despedido do Fenerbahçe, o sétimo despedimento na carreira do treinador. O português, que tinha ainda um ano de contrato, saiu do clube turco com 15 milhões de euros de indemnização.

