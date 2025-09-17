"O Benfica não é respeitado e está podre”: candidatos reagem ao momento do clube

Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho são confrontados por Bola Branca com o momento atual do clube da Luz, na sequência da saída de Bruno Lage do comando técnico.

A ideia é perceber se os candidatos opositores de Rui Costa concordam com a contratação de um treinador em definitivo ou se optariam por uma solução interina, em face da proximidade das eleições encarnadas, a 25 de outubro próximo.

Luis Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, acha "que não pode ser um treinador interino", embora considere que Rui Costa é quem "tem de tomar as decisões que deve tomar”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Já João Noronha Lopes, sem ser taxativo em relação à solução técnica que deve ser encontrada no imediato, sustenta que "o problema não está nos que saem mas sim nos que ficam" e uma mudança de treinador, na sua opinião, "não vai resolver os problemas do Benfica".

Quanto a João Diogo Manteigas, este candidato defende que o atual lider deve "encontrar uma solução interina até 25 de outubro, como bom ato de gestão final" para que tenha ainda possibilidades "de sair por cima" do emblema benfiquista.

A mesma solução provisória é acompanhada por Martim Mayer: "a prioridade deve ser encontrar a solução para ganhar estes sete jogos [até ao ato eleitoral], com condicionantes que permitam ao novo presidente do Benfica olhar para o contrato com liberdade".

Por fim, Cristóvão Carvalho avançaria para um técnico definitivo, porque "é muito tempo para ficarmos com um treinador interino. Mas não pode ser um treinador que não agrade e que seja rejeitado pelos sócios", descartando assim o nome de José Mourinho.

"O Benfica não é respeitado e está podre"

Todos os candidatos viram baterias para o atual líder encarnado e as criticas não se ficam pela troca de técnico, após o desaire na entrada na fase de liga da Liga dos Campeões.

Mais do que saber se Rui Costa deveria ou não desistir das eleições, o que é defendido por Manteigas, Vieira não gostou de ver o presidente da Federação Portuguesa de Futebol na tribuna do estádio, frente ao Qarabag. "Depois do que se passou na final da Taça de Portugal... compreendo porque é que o Benfica não é respeitado. Hoje não há quem respeite o Benfica", atira o antigo responsável das águias.

Também Noronha e Martim deixam nas mãos de Rui Costa a eventual decisão de abandonar a corrida eleitoral. O primeiro prefere sublinhar que o atual presidente "já demonstrou que não tem capacidade para tomar boas decisões em relação ao futuro do clube", enquanto o segundo se mostra mais cáustico ao dizer que o "Benfica está podre e precisa muito mais do que uma mudança de treinador".

Em sentido inverso, Cristóvão realça que Rui Costa "deve ir a votos" para que os "sócios possam emitir a sua opinião, a não ser que sinta que internamente não tem condições".