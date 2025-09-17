O homem que meteu Mourinho de joelhos a festejar diz que regresso “faz todo o sentido”

A primeira "era-Mourinho" no Benfica foi curta, mas "intensa". Apenas 11 jogos, em pouco menos de três meses, que acabaram de forma insólita depois de uma vitória no dérbi frente ao Sporting por 3-0 (Mourinho celebrou de joelhos na relva virado para os adeptos e punhos cerrados). Um jogo que poderia lançar a passadeira vermelha para uma parceria de sucesso, até porque o Benfica ia com quatro vitórias consecutivas, mas não...

Depois do dérbi, Mourinho saiu, com a mudança na presidência e um ultimato. Toni era o treinador de Manuel Vilarinho, que ganhou as eleições, Mourinho, um treinador desprotegido porém com o vento a favor, quis garantir mais um ano de contrato e assim se deu a saída.

O que teria sido – dele, do Benfica e do futebol português – se não tivesse saído? "É difícil dizer. Não tenho o dom de adivinhar, mas a pergunta fica". Quem o diz a Bola Branca é João Tomás, antigo avançado do Benfica entre 1999 e 2001, e que foi o melhor marcador da primeira "era-Mourinho" no Benfica com nove golos em 11 jogos.

Hoje, 25 anos depois, e mesmo sem estar ainda confirmado o regresso de "Zé Mário" aos encarnados, o ex-jogador já inveja o antigo técnico. Porque Mourinho, para além de muitos poderes, consegue assim o dom do rejuvenescimento.

"É uma vantagem dos treinadores, poder voltar atrás 25 anos e acabar aquilo que se calhar não acabou antes. Tenho pena que isso não possa acontecer com os jogadores também, porque seguramente muitos dos que passaram por Mourinho no Benfica, onde eu me incluo, também gostariam de voltar 25 anos depois (risos)", diz de forma animada aos microfones da Renascença.