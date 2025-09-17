Rui Costa anuncia saída de Bruno Lage do Benfica

Bruno Lage já não é treinador do Benfica, anunciou o presidente do clube, Rui Costa, na madrugada desta quarta-feira, em conferência de imprensa, horas depois da derrota com o Qarabag, por 3-2, no Estádio da Luz, a contar para a primeira jornada da Liga dos Campeões. "Acabámos de chegar a acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica. Agradecer ao Bruno tudo o que fez pelo Benfica", disse o presidente encarnado, que assume que "chegou o momento". Rui Costa espera que o Benfica "já esteja com novo treinador no banco" no sábado, diante do AVS, na Vila das Aves. Salienta que "não entrou nenhum treinador", apesar de admitir que "há preparações". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

José Mourinho, despedido do Fenerbahçe, tem aparecido no topo das listas, mas o presidente do Benfica diz que "é inútil estarmos a falar de nomes", vincando apenas que "tem de ser um perfil ganhador". "Foi uma semana dura para todos os benfiquistas. Lamento pelos jogos do Santa Clara e de hoje, inesperados para os nossos objetivos, mas não hipotecámos nada. Entendo que é o momento de trocar, precisamente para não hipotecar, e o próximo treinador tem de ser ganhador, com capacidade de pôr a equipa nos patamares que exigimos", explica.

"Não sou jogador de totobola" Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica informa que "chegou a um acordo" com Bruno Lage, "para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos". O setubalense, de 49 anos, sai depois da derrota com o Qarabag, por 3-2, um jogo que o Benfica esteve a vencer por 2-0. No final, foi assobiado, os adeptos mostraram-lhe lenços brancos e gritaram "demissão".

Rui Costa agradece-lhe "tudo o que fez e tentou fazer pelo Benfica" e explica o facto de ter decidido mantê-lo para esta época, em vez de mudar no verão: "Não sou jogador de totobola à sexta-feira, não tenho a bola mágica, mas tenho a certeza daquilo que fiz." "Certo ou errado, sou muito apologista da continuidade dos projetos. A uma semana da última época, estávamos com possibilidade de ganhar tudo. No Mundial de Clubes, fomos eliminados pelo campeão. Considero importante um clube conseguir dar seguimento a um trabalho. Muito honestamente, considerava uma irresponsabilidade hipotecar a época logo de princípio, o que implicava entrar sem pré-temporada, com treinador novo que não conhecesse os jogadores. Os resultados deram-me razão, o Benfica nesse período fez os pontos que tinha de fazer. Para além da confiança que mantinha em Bruno Lage", sublinha. "Com ou sem eleições, os treinadores estão sempre a prazo", assinala Rui Costa, que descarta que esta decisão seja eleitoralista: "Não estou aqui para salvar cargos. Sou presidente, ainda nem fiz campanha, ainda nem dei uma entrevista. Como presidente, tenho é de assegurar o futuro do Benfica. Esta decisão tem a ver com a época do Benfica, fui eleito para tomar decisões e estou longe de pensar no que isto nos pode trazer em termos de eleições, penso apenas nos resultados desportivos no imediato. Nunca coloquei os meus interesses à frente do Benfica."