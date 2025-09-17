Rui Costa anuncia saída de Bruno Lage do Benfica

17 set, 2025 - 01:21 • Inês Braga Sampaio
Bruno Lage já não é treinador do Benfica, anunciou o presidente do clube, Rui Costa, na madrugada desta quarta-feira, em conferência de imprensa, horas depois da derrota com o Qarabag, por 3-2, no Estádio da Luz, a contar para a primeira jornada da Liga dos Campeões.
"Acabámos de chegar a acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica. Agradecer ao Bruno tudo o que fez pelo Benfica", disse o presidente encarnado, que assume que "chegou o momento".
Rui Costa espera que o Benfica "já esteja com novo treinador no banco" no sábado, diante do AVS, na Vila das Aves. Salienta que "não entrou nenhum treinador", apesar de admitir que "há preparações".
José Mourinho, despedido do Fenerbahçe, tem aparecido no topo das listas, mas o presidente do Benfica diz que "é inútil estarmos a falar de nomes", vincando apenas que "tem de ser um perfil ganhador".
"Foi uma semana dura para todos os benfiquistas. Lamento pelos jogos do Santa Clara e de hoje, inesperados para os nossos objetivos, mas não hipotecámos nada. Entendo que é o momento de trocar, precisamente para não hipotecar, e o próximo treinador tem de ser ganhador, com capacidade de pôr a equipa nos patamares que exigimos", explica.
Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica informa que "chegou a um acordo" com Bruno Lage, "para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos".
O setubalense, de 49 anos, sai depois da derrota com o Qarabag, por 3-2, um jogo que o Benfica esteve a vencer por 2-0. No final, foi assobiado, os adeptos mostraram-lhe lenços brancos e gritaram "demissão".
Rui Costa agradece-lhe "tudo o que fez e tentou fazer pelo Benfica" e explica o facto de ter decidido mantê-lo para esta época, em vez de mudar no verão: "Não sou jogador de totobola à sexta-feira, não tenho a bola mágica, mas tenho a certeza daquilo que fiz."
"Certo ou errado, sou muito apologista da continuidade dos projetos. A uma semana da última época, estávamos com possibilidade de ganhar tudo. No Mundial de Clubes, fomos eliminados pelo campeão. Considero importante um clube conseguir dar seguimento a um trabalho. Muito honestamente, considerava uma irresponsabilidade hipotecar a época logo de princípio, o que implicava entrar sem pré-temporada, com treinador novo que não conhecesse os jogadores. Os resultados deram-me razão, o Benfica nesse período fez os pontos que tinha de fazer. Para além da confiança que mantinha em Bruno Lage", sublinha.
"Com ou sem eleições, os treinadores estão sempre a prazo", assinala Rui Costa, que descarta que esta decisão seja eleitoralista: "Não estou aqui para salvar cargos. Sou presidente, ainda nem fiz campanha, ainda nem dei uma entrevista. Como presidente, tenho é de assegurar o futuro do Benfica. Esta decisão tem a ver com a época do Benfica, fui eleito para tomar decisões e estou longe de pensar no que isto nos pode trazer em termos de eleições, penso apenas nos resultados desportivos no imediato. Nunca coloquei os meus interesses à frente do Benfica."
Para o presidente do Benfica, urge "pensar nos objetivos do clube, que estão intactos", mesmo depois desta "semana pesada" para a equipa, pela qual "ninguém está isento de responsabilidades".
"Não é uma desculpa, mas esta é uma época atípica para o clube. Tivemos pouco descanso de preparação para a Supertaça e Liga dos Campeões e a equipa ainda não parou. Só parámos com as seleções e quase não se conseguiu trabalhar", recorda o dirigente.
A derrota com o Qarabag foi o segundo desaire consecutivo para Bruno Lage. O Benfica já tinha concedido um empate tardio diante do Santa Clara, também na Luz, na passada sexta-feira, para o campeonato.
Bruno Lage volta a deixar o Benfica de forma precoce, nesta segunda passagem. Na primeira, subiu da equipa B na época 2018/19 e levou a equipa à conquista do campeonato, mas não completou a época seguinte. Neste regresso, voltou a entrar a meio, desta vez para substituir Roger Schmidt, e sai ao fim de dois jogos da segunda temporada.