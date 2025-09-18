Benfica confirma negociações com José Mourinho. Treinador apresentado às 15h

18 set, 2025 - 10:55 • Hugo Tavares da Silva
O Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que "estão a decorrer negociações para a contratação do treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix, as quais se espera que estejam concluídas em breve".
Ao final da manhã, Mourinho chegou ao Seixal, cerca de uma hora depois de Rui Costa. Espera-se que a apresentação seja às 15h00.
José Mourinho, de 62 anos, vai substituir Bruno Lage, despedido após empate e derrota com Santa Clara e Qarabag.
O treinador regressa assim à Luz 25 anos depois, onde tudo começou a solo no futebol profissional. Foram apenas 77 dias (11 jogos), a história vai ser retomada agora...
(atualizado às 14h22)
