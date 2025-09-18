Benfica confirma negociações com José Mourinho

18 set, 2025 - 10:55 • Hugo Tavares da Silva
O Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que "estão a decorrer negociações para a contratação do treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix, as quais se espera que estejam concluídas em breve".
José Mourinho, de 62 anos, vai substituir Bruno Lage, despedido após empate e derrota com Santa Clara e Qarabag.
O treinador regressa assim à Luz 25 anos depois, onde tudo começou a solo no futebol profissional. Foram apenas 77 dias (11 jogos), a história vai ser retomada agora...
