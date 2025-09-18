Conhece a história dos 77 dias de Mourinho no Benfica? Veja a Tertúlia Bola Branca

18 set, 2025 - 13:35 • Hugo Tavares da Silva
José Mourinho já está no Seixal, onde vai assinar um contrato com o Benfica, naquele que será o seu regresso ao clube 25 anos depois, onde tudo começou a solo no futebol profissional.
O treinador, de 62 anos, saiu de Portugal em 2004, depois de treinar Benfica, União de Leiria e FC Porto, onde viveu tempos dourados.
No programa "Os 77 dias de Mourinho no Benfica", de 19 de agosto, a Tertúlia Bola Branca recebeu Diogo Luís e João Tomás, dois futebolistas daquele Benfica que contaram histórias e episódios dos 77 dias e 11 jogos do mandato do setubalense.
Oiça no Spotify ou veja aqui: