Mourinho: "Eu o sou o treinador de um dos maiores clubes do mundo"

"Eu o sou o treinador de um dos maiores clubes do mundo." José Mourinho, que regressa à casa onde começou a carreira a solo no futebol profissional, é oficialmente o novo treinador do Benfica. Em comunicado enviado à CMVM, o Benfica informa que chegou a acordo por duas épocas com Mourinho, mas qualquer das partes pode denunciar o contrato no final da próxima temporada.

“Tenho tantas emoções, mas a experiência ajuda-me a controlá-las. Quero agradecer a confiança e a honra que sinto neste momento", começa por dizer o técnico em conferência de imprensa, ao lado do presidente do clube. "Quero deixar uma coisa clara: tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o meu trabalho no Benfica de um modo muito simplista. Sou treinador de um dos melhores clubes do mundo e quero centrar-me nisto”, diz Mourinho, depois de ter sido apresentado por Rui Costa.

“O mister Mourinho dispensa apresentações", disse, minuto antes, o presidente da equipa da Luz. "É um orgulho e uma honra regressar a uma casa que conhece, um dos treinadores mais conhecidos do futebol mundial. Dificilmente encontraríamos um currículo mais vasto. Que seja tão feliz como tem sido em todas as outras casas.”

"Vou viver para o Benfica, vou viver para a minha missão"



Durante a declaração inicial, antes de começar a responder às perguntas dos jornalistas, Mourinho frisa que está a viver um momento repleto de emoções.

“Nenhum dos outros gigantes que pude treinar me fez sentir mais honrado ou motivado do que ser treinador do Benfica. Às vezes o vento leva palavras, as atitudes não. Vou viver para o Benfica, vou viver para a minha missão”, prossegue o técnico que treinou o Benfica durante 77 dias em 2000.

Mourinho faz uma referência a essa altura quando fala em regresso à Luz. “São duas fases completamente diferentes da minha carreira e da minha vida como homem. É o início de uma carreira, agora estou num momento de grande maturidade. Se alguém achar que acabo a carreira daqui a quatro ou cinco anos, vai enganar-se."

De resto, sublinhou que queria ter estado no clube na véspera, mas só conseguiu deslocar ao Benfica Campus, no Seixal, esta quinta-feira. "Hoje, o que sinto é que tenho mais fome do que há 25 anos numa fase diferente do ponto de vista humano.”





Acordo por duas épocas

Em comunicado enviado à CMVM, o Benfica informa que chegou a acordo por duas épocas com Mourinho, mas qualquer das partes pode denunciar o contrato no final da próxima temporada.

O contrato, lê-se na nota, vigora "até ao final da época desportiva 2026/27" e até "10 dias após o último jogo da época desportiva 2025/26, nas mesmas condições, tanto a Benfica SAD como o treinador poderão optar por não dar continuidade ao contrato para a época desportiva 2026/27."

Mourinho, nascido em Setúbal há 62 anos, treinou o Benfica durante 77 dias em 2000, onde somou seis triunfos em 11 jogos, fechando a etapa com quatro vitórias consecutivas. Foi o escolhido de João Vale e Azevedo para substituir Jupp Heynckes.

O derradeiro jogo de Mourinho, ainda por ser rotulado de “special one”, foi contra o Sporting recheado de talento, num 3-0, na Luz, onde João Tomás bisou e deixou o técnico de joelhos na relva a celebrar.

Como Manuel Vilarinho prometeu Toni de regresso ao banco caso vencesse as eleições, o que veio mesmo a acontecer, Mourinho usou a sua força pós-dérbi para fazer um ultimato ao novo presidente. Como não lhe renovaram o contrato, saiu.