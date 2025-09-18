Menu
José Manuel Capristano

"Quem critica o regresso de Mourinho não percebe nada de futebol"

18 set, 2025 - 16:40 • Rui Viegas

Antigo vice-presidente das águias esteve na estreia do "special one" na Luz, em 2000/2001. E diz que não seria inteligente ter "à mercê o melhor dos treinadores" e não aproveitar a oportunidade.

José Manuel Capristano diz que quem critica o regresso de José Mourinho ao Benfica "não perecebe nada de futebol".

O antigo 'vice' de João Vale e Azevedo, ligado ao início da carreira do "special one" pela "porta" do Estádio da Luz, em 2000/2001, aplaude a decisão de Rui Costa em contratar alguém que é - na sua opinião - o melhor de todos os técnicos nacionais.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Para mim, é o treinador dos treinadores e quem critica a sua vinda… é uma loucura, não percebe nada de futebol. O Benfica não podia perder mês e meio com um treinador interino, quando temos à mercê o melhor treinador de sempre do futebol português. E deitamo-lo fora", questiona Capristano, em declarações a Bola Branca, para quem "a sede de poder leva as pessoas a dizer coisas…"

Na altura, antes de ser substituido por Toni quando Vale e Azevedo perdeu as eleições para Manuel Vilarinho, José Mourinho ficou supreendido pelo convite. Todavia, para o ex-dirigente dos encarnados há uma frase de hoje que repete o estado de espírito do técnico aquando da primeira vez na Luz.

"Ficou surpreendido quando foi convidado. Mas quem é que diz não ao Benfica", volta a interrogar José Manuel Capristano, repetindo a "sensação" transmitida por Mourinho à chegada ao aeródromo de Tires, esta quarta-feira.

