​“Trunfo eleitoral? Tenho ouvido muito isso…”: tudo o que Rui Costa disse na apresentação de Mourinho

O presidente do Benfica, numa fase inicial e depois a meio da conferência de imprensa de apresentação de José Mourinho, justificou a escolha, explicou o contexto e demonstrou a intenção e o que aí vem. Rui Costa mostrou-se agradecido por contar com um dos mais importantes da história do futebol. Afastou a ideia de as eleições intoxicarem as decisões, afinal quer apenas garantir o futuro do Benfica, explicou. Tudo o que Rui Costa, que vai a eleições no dia 25 de outubro para a presidência do clube, na apresentação de Mourinho, o treinador que agora regressa à Luz 25 anos depois: O mister José Mourinho dispensa, obviamente, apresentações. É para nós um grande orgulho e uma grande honra fazer voltar a uma casa que bem conhece, curiosamente 25 anos depois. É um dos treinadores conceituados, ou mais conceituados, a nível mundial. Vem ao encontro do que vos disse depois do jogo [com o Qarabag] quando me perguntaram o perfil do treinador, pretendíamos um ganhador, com currículo ganhador e dificilmente encontraríamos um currículo mais vasto ao que temos hoje à disposição do Benfica. Mister, as melhores felicidades neste seu procedimento de carreira. Que seja tão feliz nesta casa como tem sido nas outras, que tenha a capacidade de poder fazer o trabalho que tem desenvolvido na sua história futebolística. É uma honra e um privilégio e um orgulho, neste momento, termos o José Mourinho como treinador do Benfica. Felicidades Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Trunfo eleitoral? Tenho ouvido muito isso… Partimos do princípio que eu estou aqui hoje como presidente do Benfica. Enquanto presidente do Benfica, estou a escolher um treinador para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Faz-me confusão que se usem esses termos, aliás o mister José Mourinho já explicou como foi feito o contrato [possibilidade de rescisão no final da época].

A minha responsabilidade é assegurar aquilo que entendemos que é o melhor para o futuro do clube em qualquer circunstância. A irresponsabilidade seria, porque o Benfica está a um mês de eleições, acabado de despedir o treinador, ficar sem treinador até às eleições. Era isso que significava não estar a pensar em eleições? Não consigo entender a razão do que se tem dito. O José Mourinho é treinador do Benfica porque é o José Mourinho, tem todos os pergaminhos para estar à frente de uma equipa e clube que nós somos. Essa era a única visão que podíamos ter neste momento, tínhamos de alterar a equipa técnica. Não iria, nunca na vida, não me preocupar em escolher um treinador que fosse capaz e tenha o espírito necessário para treinar um clube desta dimensão. Seria uma irresponsabilidade da minha parte. Quero agradecer ao mister, até porque não são cláusulas tão vulgares quanto isso, perceber o momento do Benfica e se inserir no momento do Benfica desta forma. Há uma cláusula, no final da temporada, que deixa a possibilidade de quem estiver a liderar o clube de tomar a decisão de continuar ou não continuar com o treinador, embora há que referir que estamos a contratar para o Benfica que não é indiferente a nível mundial. Deixa poucas dúvidas que a decisão de trazer José Mourinho também visa defender toda a gente. Estamos a falar de um dos nomes mais conceituados da história do futebol mundial. Não estamos a apresentar um treinador qualquer, que possa condicionar dessa forma o futuro do Benfica. Era a premissa que foi feita, assegurar o futuro do Benfica com um ótimo treinador, um treinador de excelência. Foi aquilo que tentámos fazer.

Volto a dizer: estou aqui enquanto presidente, não enquanto candidato às próximas eleições do Benfica. A minha ida a Paredes [a primeira iniciativa de campanha] já estava estipulada bem antes até do jogo com o Qarabag. Se tivesse alguma intenção de juntar uma coisa com a outra se calhar nem seria a melhor semana para isso, rigorosamente nada. Aconteceu o que aconteceu na terça-feira, tivemos de tomar uma decisão. É um dos treinadores mais conceituados a nível mundial, a escolha não era assim tão difícil quanto isso. Nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades. O primeiro responsável serei sempre eu, independentemente do treinador ter sucesso ou não, quem escolhe o treinador sou eu. O primeiro responsável sou eu. Estou grato aos treinadores que trabalharam no Benfica durante estes quatro anos, mas é a vida do futebol. Infelizmente, sobretudo em países como os nossos, latinos e onde o futebol é vivido com esta intensidade, não sempre se consegue fazer projetos a longo prazo e ter treinadores a longo prazo. Tivemos Roger Schmidt, foi o meu primeiro treinador, acabou por ser campeão e ganhar a Supertaça. depois acabou por não ter o sucesso que todos desejávamos que ele tivesse. O Bruno Lage entrou já com a época começada. Como disse na terça-feira, procuro dar esta continuidade aos treinadores até chegar ao momento que entendemos que alguma coisa não está a funcionar e temos de mudar. Infelizmente, digo-o honestamente, faz parte da vida do futebol, com certeza Rui Costa e Benfica não são os únicos a mudar de treinador no início, meio ou fim da época. Neste momento é o José Mourinho que vai estar ao serviço da equipa e, naturalmente, espero e desejo que chegue um momento em que tenha de haver uma renovação do contrato e não uma rescisão. É esse o objetivo sempre que se senta alguém ao lado de um presidente para trabalhar numa equipa futebol, infelizmente nem sempre é possível, faz parte do futebol.