  Bola Branca 12h44
  • 18 set, 2025
​“Trunfo eleitoral? Tenho ouvido muito isso…”: tudo o que Rui Costa disse na apresentação de Mourinho

18 set, 2025 - 17:28 • Hugo Tavares da Silva

"O mister José Mourinho dispensa, obviamente, apresentações. É para nós um grande orgulho e uma grande honra fazer voltar a uma casa que bem conhece, curiosamente 25 anos depois."

O presidente do Benfica, numa fase inicial e depois a meio da conferência de imprensa de apresentação de José Mourinho, justificou a escolha, explicou o contexto e demonstrou a intenção e o que aí vem. Rui Costa mostrou-se agradecido por contar com um dos mais importantes da história do futebol. Afastou a ideia de as eleições intoxicarem as decisões, afinal quer apenas garantir o futuro do Benfica, explicou.

Tudo o que Rui Costa, que vai a eleições no dia 25 de outubro para a presidência do clube, na apresentação de Mourinho, o treinador que agora regressa à Luz 25 anos depois:

O mister José Mourinho dispensa, obviamente, apresentações. É para nós um grande orgulho e uma grande honra fazer voltar a uma casa que bem conhece, curiosamente 25 anos depois. É um dos treinadores conceituados, ou mais conceituados, a nível mundial. Vem ao encontro do que vos disse depois do jogo [com o Qarabag] quando me perguntaram o perfil do treinador, pretendíamos um ganhador, com currículo ganhador e dificilmente encontraríamos um currículo mais vasto ao que temos hoje à disposição do Benfica.

Mister, as melhores felicidades neste seu procedimento de carreira. Que seja tão feliz nesta casa como tem sido nas outras, que tenha a capacidade de poder fazer o trabalho que tem desenvolvido na sua história futebolística. É uma honra e um privilégio e um orgulho, neste momento, termos o José Mourinho como treinador do Benfica. Felicidades

Trunfo eleitoral? Tenho ouvido muito isso… Partimos do princípio que eu estou aqui hoje como presidente do Benfica. Enquanto presidente do Benfica, estou a escolher um treinador para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Faz-me confusão que se usem esses termos, aliás o mister José Mourinho já explicou como foi feito o contrato [possibilidade de rescisão no final da época].

A minha responsabilidade é assegurar aquilo que entendemos que é o melhor para o futuro do clube em qualquer circunstância. A irresponsabilidade seria, porque o Benfica está a um mês de eleições, acabado de despedir o treinador, ficar sem treinador até às eleições. Era isso que significava não estar a pensar em eleições? Não consigo entender a razão do que se tem dito.

O José Mourinho é treinador do Benfica porque é o José Mourinho, tem todos os pergaminhos para estar à frente de uma equipa e clube que nós somos. Essa era a única visão que podíamos ter neste momento, tínhamos de alterar a equipa técnica. Não iria, nunca na vida, não me preocupar em escolher um treinador que fosse capaz e tenha o espírito necessário para treinar um clube desta dimensão. Seria uma irresponsabilidade da minha parte.

Quero agradecer ao mister, até porque não são cláusulas tão vulgares quanto isso, perceber o momento do Benfica e se inserir no momento do Benfica desta forma. Há uma cláusula, no final da temporada, que deixa a possibilidade de quem estiver a liderar o clube de tomar a decisão de continuar ou não continuar com o treinador, embora há que referir que estamos a contratar para o Benfica que não é indiferente a nível mundial.

Deixa poucas dúvidas que a decisão de trazer José Mourinho também visa defender toda a gente. Estamos a falar de um dos nomes mais conceituados da história do futebol mundial.

Não estamos a apresentar um treinador qualquer, que possa condicionar dessa forma o futuro do Benfica. Era a premissa que foi feita, assegurar o futuro do Benfica com um ótimo treinador, um treinador de excelência. Foi aquilo que tentámos fazer.

Volto a dizer: estou aqui enquanto presidente, não enquanto candidato às próximas eleições do Benfica. A minha ida a Paredes [a primeira iniciativa de campanha] já estava estipulada bem antes até do jogo com o Qarabag. Se tivesse alguma intenção de juntar uma coisa com a outra se calhar nem seria a melhor semana para isso, rigorosamente nada.

Aconteceu o que aconteceu na terça-feira, tivemos de tomar uma decisão. É um dos treinadores mais conceituados a nível mundial, a escolha não era assim tão difícil quanto isso.

Nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades. O primeiro responsável serei sempre eu, independentemente do treinador ter sucesso ou não, quem escolhe o treinador sou eu. O primeiro responsável sou eu.

Estou grato aos treinadores que trabalharam no Benfica durante estes quatro anos, mas é a vida do futebol. Infelizmente, sobretudo em países como os nossos, latinos e onde o futebol é vivido com esta intensidade, não sempre se consegue fazer projetos a longo prazo e ter treinadores a longo prazo.

Tivemos Roger Schmidt, foi o meu primeiro treinador, acabou por ser campeão e ganhar a Supertaça. depois acabou por não ter o sucesso que todos desejávamos que ele tivesse. O Bruno Lage entrou já com a época começada.

Como disse na terça-feira, procuro dar esta continuidade aos treinadores até chegar ao momento que entendemos que alguma coisa não está a funcionar e temos de mudar. Infelizmente, digo-o honestamente, faz parte da vida do futebol, com certeza Rui Costa e Benfica não são os únicos a mudar de treinador no início, meio ou fim da época.

Neste momento é o José Mourinho que vai estar ao serviço da equipa e, naturalmente, espero e desejo que chegue um momento em que tenha de haver uma renovação do contrato e não uma rescisão. É esse o objetivo sempre que se senta alguém ao lado de um presidente para trabalhar numa equipa futebol, infelizmente nem sempre é possível, faz parte do futebol.

Queremos sempre que o clube evolua em todas as áreas. A vinda do José Mourinho não tem a ver com um projeto para o estádio, tem a ver com a dimensão do clube que nós somos e queremos treinadores e jogadores e crescer ao nível da dimensão do clube.

Como disse anteriormente, estamos muito orgulhosos desta contratação também por isso. Estamos a falar de um treinador que, apesar de quererem partir a carreira do José Mourinho a meio ou em duas partes, José Mourinho é não só dos melhores treinadores do mundo, mas como com melhor imagem a nível mundial. Como é óbvio, isso tem a sua importância pela dimensão que o clube tem.

Sobre o mister aceitar ou se era o melhor contexto para vir para o Benfica, um pouco pelo que são as eleições daqui a um mês, até isto, até a decisão do mister José Mourinho com a dimensão que tem, demonstra a capacidade que tem para afrontar um momento como este.

Até para o Benfica, esta decisão também engloba esta parte de ter um treinador que, pela dimensão e experiência que tem, se pode alhear de tudo o que se vai viver neste próximo mês e focar-se nos objetivos do clube, que estão intactos, que é conquistar tudo a nível nacional e fazer a prova europeia que pretendemos fazer. Todas estas vertentes tiveram importância na escolha do próximo treinador.

Quando se fala de trazer o José Mourinho e ser cartaz ou não ser cartaz, o risco grande da época era trazer um treinador sem esta experiência, qualidade e capacidade que chegasse ao Benfica num período como estes, que está a ser como está a ser, e não tivesse a bagagem para se alhear de uma situação destas e deixarmos uma época perdida quando ainda está no começo e todos os objetivos estão intactos. Foi fundamental para a escolher e perfil de treinador.

Só me resta agradecer a uma pessoa desta dimensão que aceita este desafio e que está preparado para ele porque tem as condições todas e que vai unicamente focar-se nos objetivos do clube e em treinar na equipa de futebol. O resto serão outros 500, será a nossa missão proteger a equipa ao máximo daquilo que será o ambiente das eleições.

