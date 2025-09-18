Tudo o que José Mourinho disse na apresentação pelo Benfica

Foi um José Mourinho a "tentar controlar as emoções" e de "grande maturidade" que se apresentou, esta quinta-feira, como treinador do Benfica, ao lado de Rui Costa.

Falou sobre o regresso à Luz, 25 anos depois, sobre o período de eleições, a carreira e o FC Porto. Leia tudo o que o técnico disse na apresentação.

Discurso

Tenho tantas emoções, mas a experiência acho que me ajuda a controlá-las. Quero agradecer a confiança e a honra que sinto neste momento. Obviamente que, sendo português, não há um único que não conheça a história, a cultura, a dimensão da nação benfiquista e deste clube. Mas quero deixar uma coisa absolutamente clara: eu tenho de ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o SL Benfica e para este meu trabalho, para esta minha responsabilidade de um modo muito, muito, muito simplista: eu sou o treinador de um dos melhores clubes do mundo. E quero fechar-me nisto, nesta missão. Quero centrar-me, não diria na dificuldade, mas sim no prazer, do ponto de vista do trabalho de um treinador, de me focar em algo que é verdadeiramente apaixonante. São 25 anos, mas não venho para celebrar carreira. São 25 anos em que tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo. Para finalizar esta minha intervenção, queria dizer-lhe a si [Rui Costa], como representante dos milhões de benfiquistas neste mundo, que nenhum dos outros gigantes clubes que eu tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, mais responsabilizado, mais motivado do que ser treinador do Benfica. Palavras, o vento, às vezes, leva-a; as atitudes, não. A promessa é muito clara: vou viver para o Benfica, vou viver para a minha missão. Saí de casa e disse "até domingo", o que significa que até domingo eu daqui não vou sair. É de facto uma honra tremenda. A minha experiência ajuda-me a controlar as emoções e agradecia que mantivéssemos isto curto, porque daqui a 48 horas temos jogo e para a nação benfiquista não há nada mais importante do que o jogo que temos daqui a mais ou menos 48 horas.

O que vai fazer para ganhar?

Na cabeça de algumas pessoas, eu tenho dois currículos. Tenho um currículo que durou um certo período de tempo e tenho outro currículo que, na cabeça de algumas pessoas, é, digamos, uma fase menos feliz da minha carreira. A minha infelicidade é que nos últimos cinco anos joguei duas finais europeias. É a parte negativa da minha carreira. A dramática fase da minha carreira, nos últimos cinco anos, joguei duas finais europeias. Mas eu não sou importante. Eu venho para o Benfica, numa fase da minha carreira... Não só da minha carreira, mas também de eu, como pessoa... Nós transformamo-nos. Eu acho que nos transformamos para melhor. Eu sou mais altruísta, suo menos egocêntrico, penso menos em mim, penso mais no bem que posso fazer aos outros, na alegria que posso dar aos outros... Eu não sou importante. O Benfica é importante, os adeptos do Benfica são importantes. É o coração de qualquer clube e no Benfica de uma maneira ainda muito mais especial. Os jogadores são importantes. Eu estou aqui para servir, para fazer o Benfica ganhar. É o DNA do Benfica. O DNA do Benfica é ganhar, mas também penso que o DNA no Benfica é perder nos limites. Eu revejo-me muito na cultura, revejo-me muito no perfil, revejo-me muito naquilo que é verdadeiramente o povo que ama o futebol. O povo que ama o futebol quer ganhar, mas quer sentir-se também parte do esforço, parte da mentalidade, parte do sacrifício. Nós, que somos privilegiados... treinadores, jogadores, somos privilegiados a diversos níveis, mas no fundo, durante 90 minutos, representamos toda aquela gente e é com este sentimento que eu sempre entrei em campo. Tenho um respeito enorme pela minha profissão, tenho um respeito enorme pelos adeptos do meu clube, e neste momento os adeptos do meu clube são todos aqueles que de uma maneira que até me fizeram sentir quase inconfortável ontem e hoje. Eu era acompanhado por algumas notas com televisões e as pessoas percebiam onde é que eu estava. O benfiquismo saltava a estrada. Isso para alguém como eu, que ia ali tranquilamente, arrepia, faz pele de galinha. Não é que 25 anos de futebol ao mais alto nível me tenham transformado numa pessoa imune a tudo isto. O que é que eu vou fazer para ganhar? É exatamente começar por aí. Nós queremos ganhar sempre, não vamos ganhar sempre. Não vamos perder como perdemos há dois dias. Não é Benfica. Benfica é quem jogou contra o Fenerbahçe durante 30 minutos. Benfica é quem esteve em Istambul em dificuldade a jogar com um jogador a menos e conseguiu levar a nau a bom porto e conseguiu tirar um resultado positivo. Isso é o Benfica em que eu me revejo e com o qual eu cresci. Ganha muitas vezes e, quando não ganha, perde de maneira que as pessoas sentem, "nós perdemos com eles". E muito parte disso, parte em unir sob o ponto de vista emocional. Eu tenho jogo em 48 horas, vou encontrar uma equipa em que metade dos jogadores estão no segundo dia de recuperação, amanhã serão 24 horas antes do jogo. Eu tenho de meter o meu dedo, mas tenho de meter o meu dedo muito ao de leve. Muito ao de leve. Não posso mudar, não posso radicalizar, não posso meter os dedos todos e querer mudar tudo ao mesmo tempo. Tem de ser com calma. E acho que aquilo por onde se tem de começar é exatamente por este perfil ao nível emocional, temos de entrar em campo a saber que não somos só 11. Temos de entrar em campo a saber que somos muitos milhões e a pensar neles. Acho que parte muito por aí, porque, do ponto de vista tático, vou meter o dedinho, mas vou meter o dedinho muito, muito controlado, porque não quero desvirtuar uma essência, nem sou capaz de mudar muita coisa. E dizer com tanta honestidade, e com todo o respeito pelo trabalho que foi feito pelo meu antecessor, que muita coisa foi bem feita.

Emoções

Eu tento honestamente bloquear. Tento desbloquear esses sentimentos e é importante que o consiga fazer. São duas fases completamente diferentes, não só da minha carreira, mas principalmente da minha vida como homem. São dois momentos completamente diferentes. É o início de uma carreira. E eu estou num momento, diria, de grande maturidade, em que, objetivamente, digo: se alguém está à espera que eu acabe a minha carreira daqui a quatro ou cinco anos, vai-se enganar. Vou ser eu que vou decidir que vou acabar e vou acabar quando decidir que não tenho a mesma paixão que tenho hoje. O presidente sabe que é verdade: eu queria vir ontem à noite. Eu queria estar aqui ontem à noite, queria estar aqui a trabalhar e estar reunido com os analistas e os assistentes. Só foi possível vir hoje por volta do meio-dia. Eu só vou acabar quando sentir que alguma coisa mudou. E hoje estou a sentir que aquilo que mudou é que eu tenho mais fome, com todo o respeito pela essência da palavra, do que tinha há 25 anos. Numa fase completamente diferente, sob o ponto de vista humano. Se calhar, hoje, as coisas não teriam sido como foram há 25 anos. Hoje, penso muito mais nos outros: quem ama o clube, os jogadores, quem dirige o clube, uma série de coisas. Eu venho muito depois. Eu sou o último da fila, eu estou aqui para servir. Aquele momento é um momento completamente diferente, até ao nível de imaturidade, que leva a tomar determinado tipo de decisões. Estou super feliz de estar aqui, sinto uma enorme responsabilidade, mas sinto-me mais vivo do que nunca. É pena que o jogo seja já daqui a dois dias, porque não tenho tempo para trabalhar muito, mas ao mesmo tempo é bom, porque estou desejoso. Tenho paixão por isto e "isto" é muita coisa junta. E quero muito.

Consensual

Sinto que são todos os benfiquistas que estão felizes por eu estar aqui? Antecipo já: eu acho que não. Quem é magnânimo, quem é que tem esse poder de ter toda a gente do seu lado, toda a gente a seu favor, toda a gente contente, toda a gente que admira? Eu acho que ninguém. De modo algum me sinto dessa maneira. Agora, sinto-me com a responsabilidade e motivação de conseguir fazer coisas boas. E fazer coisas boas aqui, no Benfica, sabemos o que é. Principalmente a nível nacional, é ganhar títulos.

Eleições I

O contrato é um contrato com uma grande ética por trás. Eu só o assinei, não fui eu que o elaborei. Foi elaborado pela direção do Benfica, pelo presidente e pelos meus representantes. Obviamente que só assino aquilo que me agrado e aquilo com que concordo. Acho que tem um conceito ético tremendo. Tem da parte do clube um respeito enorme pelas eleições, pelos outros ilustres consócios que vão concorrer à presidência do clube. Isso é de louvar. Sinceramente, sensibilizou-me o contrato ser direcionado a essa ética. Obviamente que no dia seguinte às eleições eu serei o treinador do Benfica, mas a presença deste lado ético no contrato que dá uma ampla liberdade, ou uma facilidade que, em condições normais, não existiria, o contrato está feito de um modo muito ético que me deixa também satisfeito. Obviamente, eu quero trabalhar no Benfica, mas quero que as pessoas confiem em mim, quero que as pessoas estejam no mesmo barco que eu, porque é fundamental que isso aconteça. O meu desejo é cumprir os meus anos que tenho de contrato com o Benfica, cumpri-lo com êxito, que o êxito permita que o clube depois, ou antes, do final do contrato, queira renovar comigo. Porque o meu objetivo é ser bem-sucedido. No Benfica, principalmente a nível nacional, ter êxito é ganhar competições.

Vontade

Aquilo que não mudou em absoluto é que estou doido para ganhar o próximo jogo. Há 25 anos estava doido para ganhar o jogo, há 20 anos estava doido para ganhar o jogo, há dez anos estava doido, há cinco meses estava doido, quando joguei contra o Benfica há um mês estava doido para ganhar ao Benfica e agora estou doido para ganhar ao AVS. Esse sou eu, essa é a minha essência. Aquilo que está diferente, obviamente, é que há muito mais maturidade, que praticamente tudo no futebol passa a ser "déjà vu", é muito difícil que aconteça alguma coisa com a qual eu não tivesse deparado já na minha carreira. Venho para um clube que tem uma estrutura humana e profissional de altíssimo nível, as pessoas que eu trago comigo são ótimas e são a minha gente no primeiro dia. No segundo dia já não são a minha gente, no segundo dia a minha gente são todos os outros, mas trabalhar num clube evoluído ao nível técnico e humano como é o Benfica também é fantástico para mim.

Quatro ou cinco defesas

No meu anterior clube, as coisas são muito fáceis. Eu queria jogar a quatro, mas o clube contratou cinco jogadores no dia a seguir eu ter saído. E enquanto eu lá estive era completamente impossível jogar a quatro, quando a equipa tinha no plantel sete centrais e tinha só um ala. Portanto, eu adapto-me muito àquilo que existe. Obviamente que, quando tens a possibilidade de participar em mercados, podes com a estrutura do clube, e cada vez mais os clubes têm estruturas profissionalizadas nas quais os treinadores têm que se apoiar muito, para não dizer depender, eu prefiro dizer apoiar-se muito. Quando não é o caso, tu tens de te adaptar e não fazer prevalecer uma ideia tua que não está adaptada àquilo que existe. Eu elogiei o plantel do Benfica e voltarei a fazê-lo. Se me perguntar se tentei jogar um bocadinho com as palavras, tentei jogar um bocadinho com as emoções, tentei retirar um bocadinho de pressão à minha equipa no momento e pô-la um bocadinho sobre o Benfica, sim. Mas não retiro nenhuma palavra àquilo que eu disse na altura, achei que o Benfica tinha feito um ótimo trabalho no mercado, tinha dotado a equipa de um potencial que se calhar não tinha na época passada e era uma equipa da qual eu gostei muito. Como eu dizia ontem também, quando fui perseguido à minha chegada à Lisboa, estou melhor, mas não sou propriamente um grande exemplo de fair play. Quando perco, mordo os dedos. Não foi com grande facilidade que me saiu os parabéns ao Benfica, os parabéns ao Bruno [Lage], os parabéns à equipa, o Benfica mereceu. Mas mereceu tudo isso. Portanto, reconheço tudo aquilo que aconteceu naqueles dois jogos que nós fizemos no play-off. O Benfica tem bom plantel, o Benfica tem bons jogadores, o Benfica tinha um bom treinador, mas a nossa vida é assim. Acontece-nos muito, como treinadores, e aproveito a oportunidade para repetir também aquilo que eu disse ontem. É um luto que nós, treinadores, precisamos de fazer quando o nosso trabalho é interrompido. Seguramente, o Bruno neste momento sofre, como eu também sofri há um mês, mas a nossa vida é assim mesmo e desejo ao Bruno as maiores felicidades.

Quando chegou ao FC Porto prometeu ser campeão

Vem um bocadinho ao encontro daquilo que eu disse anteriormente. As promessas valem o que valem. Eu na altura prometi e cumpri, podia ter prometido e não cumprido. São fases de um homem de 60 anos ou de um homem de 40. Eu neste momento não prometo. Aquilo que eu prometo é que penso, e penso verdadeiramente, que o Benfica tem todas as condições para ganhar o campeonato. Tem dois pontos perdidos, seguramente iremos perder mais ao longo do campeonato, espero que não muitos, mas partimos praticamente de estaca zero. O Benfica tem potencial suficiente dentro daquele balneário para ser campeão e eu não me escondo. Podia estar agora aqui a dizer "talvez sim, talvez não". Promessa não, mas a convicção de que podemos e devemos? Eu não me escondo.

Contexto ideal

O contexto ideal para mim é voltar a treinar uma das melhores equipas do mundo, treinar um dos maiores clubes do mundo. A minha carreira foi rica até agora. Treinei os maiores clubes do mundo em diferentes países. Tive uma opção errada, mas "no regrets" ["sem arrependimentos]. Porque "regrets" na vida não nos ajudam a nada, mas a consciência daquilo que fizemos bem e daquilo que fizemos mal existe. Fiz mal em ir para o Fenerbahçe, não era o meu nível cultural, não era o meu nível de futebol. Não era o meu nível. Obviamente que dei tudo até o último dia. Obviamente que também tive de fazer o meu luto, como o Bruno seguramente está a fazer agora, porque ninguém gosta de sair, mas treinar o Benfica é regressar ao meu nível e o meu nível é treinar os maiores clubes do mundo.

O que diria ao José Mourinho de há 25 anos?

Ao José Mourinho de há 25 anos, eu diria "fizeste tudo bem". Da maneira como a minha carreira se tem processado, eu acho que fiz tudo bem. Obviamente que não: fiz muita burrada e tomei muitas decisões erradas, mas as coisas correram-me bem.

Ruído mediático

Sou muito forte em não sentir ruído mediático, porque me protejo muito. Não sou um maníaco daquilo que dizem sobre mim, não sou um maníaco daquilo que dizem sobre a minha equipa. Tento passar ao lado, não desrespeitando, obviamente, o trabalho dos media, mas é uma proteção minha de não ter nem tempo, nem condições para estar preocupado com coisas que são exteriores àquilo que eu posso controlar. Aquele que de vós me elogiar tremendamente não vai mudar a minha vida, aquele que de vós me criticar profundamente também não vai mudar a minha vida. Eu tornei-me, talvez pelo facto de treinar sempre clubes muito importantes e com muita força mediática, a bloquear e a passar um bocadinho ao lado. Acabei de falar com os nossos responsáveis pela comunicação social, eles podem perfeitamente dizer que uma das coisas que eu lhes pedi foi que eu só quero saber as coisas fundamentais. Não preciso de "briefings" diários, não preciso de saber grandes detalhes, preciso só de saber pontos-chave em dias-chave. Esta é a minha maneira de ser e de estar.

Receção no Dragão face à ovação da semana passada

Estou à espera de uma receção diferente. Acho que a receção que tiveram para comigo é normal, porque sou um treinador histórico no clube e as pessoas reconhecem, e eu não ia ao Estádio do Dragão há sensivelmente 20 anos. Ter regressado lá, acho que a receção acaba por ser normal. Regressando como treinador do grande rival, sabendo eles que o meu objetivo não é desfrutar de uma visita, é tentar ganhar um jogo, obviamente que estou à espera de uma receção diferente. Mas acho que o respeito que eu tenho para com eles e o respeito que eles têm para comigo não vai mudar. Mas obviamente, volto como treinador do grande rival. Não há muita história, não há muita volta a dar, mas não tenho qualquer tipo de problema.

Treinador defensivo

Com bola, temos de atacar com onze e manter alguns equilíbrios, e sem bola temos de defender com onze e mordei muito, porque o Benfica, na minha opinião, nos últimos jogos mordeu pouco.

Eleições II

Não penso nisso, de todo. Penso na missão, na responsabilidade da missão, em servir. Quando pensas em servir, dás mais do que aquilo que recebes e preocupas-te sempre em dar e não em receber. E eu estou nesse momento. Não penso que tenho uma dúvida com o Benfica pelo facto de o Benfica me ter dado oportunidade de ser treinador do Benfica há 25 anos, porque senão podia pensar o oposto: foi interrompido um trabalho que me dava uma ilusão tremenda. Não penso nada. É um bloqueio e é fácil bloquear qualquer coisa que aconteceu há 25 anos. Estou extremamente focado numa missão e neste momento a minha única preocupação é que preciso de ir treinar e o tempo está a passar.

