Benfica desmente incumprimento para com Palmeiras por Ríos

O Benfica desmente estar em situação de incumprimento perante o Palmeiras, a propósito do pagamento por Richard Ríos.

"A 1.ª prestação da transferência do jogador Richard Ríos já se encontra paga e a 2.ª prestação será paga dentro dos limites previstos pelo contrato sem implicações para a Benfica SAD e conforme acordado com o Palmeiras", pode ler-se em comunicado oficial do clube da Luz.

Bola Branca sabe que o Palmeiras subscreve o esclarecimento do Benfica.

O Benfica fechou a contratação de Richard Ríos por 27 milhões de euros. Um pagamento feito em tranches, como vem sendo habitual no futebol.

O médio internacional colombiano, de 25 anos, pegou de estaca na Luz: foi titular nos dez jogos realizados pelo Benfica.

