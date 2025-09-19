Com Mourinho em Portugal, "agentes desportivos terão de ter maior responsabilidade no discurso"

19 set, 2025 - 12:45 • Rui Viegas
Henrique Calisto desvaloriza o eventual menor fulgor na carreira de José Mourinho, numa altura em que o "special one" está de regresso ao futebol português e ao Benfica.
O atual presidente da associação nacional de treinadores, em declarações a Bola Branca, aproveita para defender a "experiência".
"José Mourinho é o único que tem as três ligas – Champions, Europa e Conferência – e a Conferência foi conquistada há muito pouco tempo. Temos um conflito geracional que não se vê noutros países. Tudo o que é experiente está desatualizado. Não me parece correto, porque não se desaprende. E aqui não se valoriza a experiência. Mourinho está atento às novas metodologias e formas de comunicação. Portanto, isso não faz sentido absolutamente nenhum", começa por referir o também técnico, de 71 anos, para quem a partir de agora o nosso campeonato terá mais atenção e, obrigatoriamente, maior responsabilidade.
Mourinho, de 62 anos, treinou o Benfica durante 77
"Os focos do futebol mundial vão estar mais atentos à liga portuguesa. Às vezes pensamos que falamos apenas para dentro e há que ter agora, acrescido com o José Mourinho, maior responsabilidade em relação ao discurso dos vários agentes desportivos que - por vezes - não dignifica o futebol português", atira, qual advertência.
Mourinho deixou o nosso futebol há 21 anos, quando trocou o FC Porto pelo Chelsea. Calisto treinava, então, no Vietname onde foi "muito requisitado" para falar do então recém campeão europeu de Gelsenkirshen, recorda. "Foi notícia mundial", reforça a terminar.