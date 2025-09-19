Rui Costa: "Virei presidente para não deixar o Benfica cair. Muitos se esconderam, mas eu não"

Rui Costa apresentou a recandidatura à presidência do Benfica, esta sexta-feira, com bocas para os adversários, garantia de títulos e foco na estabilidade financeira do clube e em projetos já apresentados.

"Da manhã para a noite", como virou presidente há quatro anos, após a deposição de Luís Filipe Vieira, Rui Costa, que até esta noite não tinha feito, oficialmente, campanha, transformou-se agora em candidato. E com recados para os adversários ao sufrágio do dia 25 de outubro.

"Virei presidente da manhã para a noite, para não deixar o Benfica cair. Assumi a presidência do Benfica impreparado, porque de manhã estava no Seixal a trabalhar com a equipa de futebol e ao fim do dia era presidente. Naquele período, apareci eu e Francisco Benítez. Não apareceu mais ninguém. E era aí que o Benfica se calhar precisava de tantos candidatos à presidência. Mas muitos se esconderam. Eu não me escondi, nem nunca me vou esconder", declara, na primeira ação de campanha, na Casa do Benfica de Paredes, esta sexta-feira.

Rui Costa apresenta-se "com a humildade de reconhecer que chegar ao fim do mandato com quatro títulos no futebol é pouco".

"É um facto, não temos ganhado. Mas ao longo destes anos, o que não ganhámos, estivemos lá para ganhar. Falta-nos carimbar aquilo que temos feito, o trabalho que temos desenvolvido para chegar ao fim do ano com mais títulos daquilo que nós conseguimos fazer até agora", afirma o antigo jogador, antes de acrescentar uma garantia aos adeptos: "Nesta época, aquilo que tínhamos para ganhar, ganhámos. E aquilo que temos para ganhar, vamos ganhar. É esta a minha convicção."

"Jamais meteria o clube em perigo"

A contratação de José Mourinho gerou questões em torno das contas do Benfica, dado que o português é um treinador caro e que, quando é despedido, costuma colecionar indemnizações chorudas.

Rui Costa já esclareceu, na apresentação do técnico, que está contemplada no contrato a possível rescisão no final da época. Esta sexta-feira, assegura que não poria em causa a saúde financeira do clube.

"Jamais e em tempo algum eu meteria o clube em perigo, ou instável, financeiramente. Antes de levar na cabeça por não ganhar, antes levar na cabeça por fazer erros, do que dar na cabeça a mim próprio por deixar o clube numa situação complicada", sublinha o dirigente.

Os objetivos de Rui Costa para um eventual segundo mandato passam por "estabilidade e vitórias" desportivas; "contínua aposta na formação"; aumento de receita para 500 milhões de euros, que "certamente", diz, libertará o Benfica da "obrigação, quase, de vender tantos jogadores anualmente; chegar aos 500 mil sócios, algo que "não pode ser só um sonho, tem de ser uma realidade daqui a bem pouco tempo"; desenvolvimento do Benfica District; e os direitos televisivos.

As eleições à presidência do Benfica estão marcadas para 25 de outubro. São também candidatos, por ordem da data de anúncio, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, João Noronha Lopes, Martim Mayer, Luís Filipe Vieira, o antecessor de Rui Costa, e Paulo Parreira.