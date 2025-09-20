Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

José Mourinho estreia-se pelo Benfica na visita ao AVS

20 set, 2025 - 10:29 • Lusa

Técnico, que substituiu Bruno Lage nos 'encarnados', vai tentar conduzir o Benfica ao regresso aos triunfos, depois de um empate no campeonato, com o Santa Clara.

A+ / A-

José Mourinho estreia-se este sábado no comando técnico do Benfica na visita ao AVS, a contar para a sexta jornada, com o treinador a regressar à I Liga de futebol mais de 21 anos depois de ter saído de Portugal.

Mourinho, que substituiu Bruno Lage nos 'encarnados', vai tentar conduzir o Benfica ao regresso aos triunfos, depois de um empate no campeonato, com o Santa Clara (1-1), e uma derrota no arranque da fase principal da Liga dos Campeões, com o Qarabag (3-2).

José Mourinho, que se estreou como treinador principal no Benfica, há 25 anos, vai ter pela frente o AVS, já sem o técnico José Mota no banco, que ainda não venceu e apenas tem um ponto somado.

O jogo entre o AVS e o Benfica tem início marcado para as 18:00, com os lisboetas, com menos dois jogos, a entraram em campo a oito pontos do líder FC Porto, que na sexta-feira venceu o Rio Ave por 3-0 na abertura da jornada.

Também este sábado, o Nacional recebe o Arouca, enquanto o Santa Clara defronta o Alverca, com o dia a fechar com um dérbi do Minho entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano