José Mourinho estreia-se pelo Benfica na visita ao AVS

20 set, 2025 - 10:29 • Lusa
José Mourinho estreia-se este sábado no comando técnico do Benfica na visita ao AVS, a contar para a sexta jornada, com o treinador a regressar à I Liga de futebol mais de 21 anos depois de ter saído de Portugal.
Mourinho, que substituiu Bruno Lage nos 'encarnados', vai tentar conduzir o Benfica ao regresso aos triunfos, depois de um empate no campeonato, com o Santa Clara (1-1), e uma derrota no arranque da fase principal da Liga dos Campeões, com o Qarabag (3-2).
José Mourinho, que se estreou como treinador principal no Benfica, há 25 anos, vai ter pela frente o AVS, já sem o técnico José Mota no banco, que ainda não venceu e apenas tem um ponto somado.
O jogo entre o AVS e o Benfica tem início marcado para as 18:00, com os lisboetas, com menos dois jogos, a entraram em campo a oito pontos do líder FC Porto, que na sexta-feira venceu o Rio Ave por 3-0 na abertura da jornada.
Também este sábado, o Nacional recebe o Arouca, enquanto o Santa Clara defronta o Alverca, com o dia a fechar com um dérbi do Minho entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga.