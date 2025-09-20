Mourinho entra a ganhar

20 set, 2025 - 20:10
O Benfica voltou às vitórias (3-0) diante do AVS na estreia de José Mourinho no comando técnico dos encarnados.
A exibição da equipa da Luz ainda não teve nota artística, mas melhorou na segunda parte.
O Benfica justificou o triunfo, com golos de Sudakov, Pavlidis e Ivanovic.
Já o AVS foi em crescendo na primeira parte e atirou uma bola ao poste, mas na segunda parte não conseguiu criar perigo.
Sudakov foi considerado o melhor em campo.
No campeonato, o Benfica sobe aos 13 pontos (e menos um jogo). Os avenses continuam a segurar a lanterna vermelha, com apenas um ponto em seis jogos.