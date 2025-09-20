Mourinho. "Era importante ganhar, era o mais importante"

O treinador do Benfica, José Mourinho, diz que o fundamental foi o triunfo (3-0) da equipa diante do AVS.

A partida

"Era importante ganhar, era o mais importante. Conseguimos meter no primeiro tempo algumas das coisas que pensámos e trabalhámos ontem. Mas eu disse no banco aos colegas que o cérebro humano é uma coisa complexa. O adversário a parar muito o jogo de forma inteligente. Marcámos o golo e o jogo mudou. Na segunda parte o jogo já não tem história, fomos dominadores. Eles não vinham de um período não fácil, era preciso fazer um golo que os libertasse um bocadinho".

Alterações

“Pedi coisas novas. Joguei contra eles e analisei-os muito bem antes e depois. Não foi chegar a um clube que tinha visto um ou dois jogos. Percebi que havia coisas que eu gostaria de mudar, obviamente. Era preciso libertá-los do momento negativo, as pessoas não percebem isto. Obviamente que o treinador que sai sofre mais, mas os jogadores sofrem. Disse-lhes que, como jogadores de clube grande, têm de desfrutar. Com o 3-0, o jogo acaba e eles vêm também de uma série e de um jogo de Champions, mas os níveis de ambição na segunda parte foram altos. Estou contente por eles e pelo Benfica. Sou o treinador, tenho dois dias de trabalho, era importante para mim também, mas o mais importante era o Benfica ganhar."

A receção dos adeptos

"Senti-me bem-vindo, consensual não acredito. Mas sinto a confiança para dar muito ao padel, para trabalhar e dar os resultados que todos nós queremos."

Há 25 anos perdeu na estreia

"Não sou supersticioso, não tenho essa referência. Faz hoje 25 anos que fui treinador principal pela primeira vez, mas tenho a capacidade de bloquear esse tipo de emoções. Depois de perdermos os primeiros pontos da época, hoje era fundamental ganhar."