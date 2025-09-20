Mourinho (re)entra a ganhar no Benfica

O Benfica voltou às vitórias (3-0) diante do AVS na estreia de José Mourinho no comando técnico dos encarnados.

A exibição da equipa da Luz ainda não teve nota artística, mas melhorou na segunda parte.

O Benfica justificou o triunfo, com golos de Sudakov, Pavlidis e Ivanovic.

Já o AVS foi em crescendo na primeira parte e atirou uma bola ao poste, mas na segunda parte não conseguiu criar perigo.

Sudakov foi considerado o melhor em campo.

No campeonato, o Benfica sobe aos 13 pontos (e menos um jogo). Os avenses continuam a segurar a lanterna vermelha, com apenas um ponto em seis jogos. O FC Porto é líder com seis vitórias em seis jogos.

Veja o resumo da partida: