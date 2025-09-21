Menu
Benfica. Lukebakio já treinou integrado

21 set, 2025 - 20:54

Internacional belga não vai, no entanto, ser opção para a partida de terça-feira contra o Rio Ave.

A+ / A-

O Benfica treinou este domingo e com uma novidade: Lukebakio.

O internacional belga, que chegou lesionado à Luz no último dia de mercado, treinou integrado com o restante plantel.

De recordar que os encarnados têm terça-feira, contra o Rio Ave, a partir das 20h15, o acerto de campeonato, após adiamento da primeira jornada.

De recordar que Lukebakio e Sudakov não vão poder ser opção para o técnico José Mourinho. Os dois jogadores não estavam inscritos na data original da partida.

