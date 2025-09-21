Benfica. Lukebakio já treinou integrado

21 set, 2025 - 20:54
O Benfica treinou este domingo e com uma novidade: Lukebakio.
O internacional belga, que chegou lesionado à Luz no último dia de mercado, treinou integrado com o restante plantel.
De recordar que os encarnados têm terça-feira, contra o Rio Ave, a partir das 20h15, o acerto de campeonato, após adiamento da primeira jornada.
De recordar que Lukebakio e Sudakov não vão poder ser opção para o técnico José Mourinho. Os dois jogadores não estavam inscritos na data original da partida.