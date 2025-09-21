Benfica. Sudakov não defronta Rio Ave

O Benfica vai acertar calendário contra o Rio Ave na próxima terça-feira. O médio ofensivo Sudakov não vai jogar.

O internacional ucraniano não era ainda jogador dos encarnados na data da primeira jornada do campeonato.

De recordar que o Benfica adiou o jogo devido à preparação para o playoff da Liga dos Campeões.

Sudakov estreou-se a marcar de águia ao peito no jogo deste sábado contra o AVS.

O mesmo sucede, aliás, com o extremo Lukebakio, que só chegou no último dia do mercado de transferências.

A partida da Luz está marcada para as 20h15 da próxima terça-feira.