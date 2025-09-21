Benfica vence ao terceiro jogo da época

21 set, 2025 - 19:08
O Benfica goleou o V. Guimarães, por 5-1, e conseguiu o primeiro triunfo da “era Ivan Baptista”, o novo técnico.
O primeiro tento da partida até foi das donas da casa, por Daria Kaminska, no seguimento de um pontapé de canto.
As encarnadas, com várias novidades no onze, reagiram e chegaram à igualdade, também após um canto, pela capitã Carole Costa.
Na segunda parte as pentacampeãs nacionais forçaram e confirmaram a superioridade com mais quatro tentos.
Apontaram Rakel Engesvik, Caroline Moller, Beatriz Cameirão e Chandra Davidson.
O Benfica vinha de uma derrota na Supertaça, diante do Torreense, e um empate, em casa, para o campeonato, contra o Racing Power.