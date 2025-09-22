Menu
  • Bola Branca 12h45
  • 22 set, 2025
Benfica

​Afinal, Sudakov e Lukebakio podem jogar o Benfica-Rio Ave

22 set, 2025 - 13:13

A Liga entende que a alteração da data do jogo, referente à 1.ª jornada da Liga, se tratou de uma marcação e não de um adiamento. Jogadores foram inscritos antes do dia 6, altura em que foi agendado o encontro.

Bola Branca confirmou junto da Liga Portugal que o Benfica pode mesmo utilizar o ucraniano e o belga no jogo em atraso da Liga contra o Rio Ave, referente à primeira jornada, agendado para terça-feira, no Estádio da Luz.

A Liga entende que a alteração da data do jogo se tratou de uma marcação e não de um adiamento. Isto é, a Liga acertou a marcação deste encontro no dia 6 de setembro para 23 de setembro, por isso, ambos os futebolistas, como foram inscritos antes desse dia 6, estão aptos.

“Tendo em conta que o Benfica, na primeira jornada, era daquelas equipas que participava nas competições europeias, nunca ficou afixada a data da primeira jornada”, explica Lúcio Correia, professor de direito desportivo, a Bola Branca. “Isso altera completamente a circunstância. Se os jogadores foram inscritos antes do agendamento daquela primeira jornada, estão elegíveis e podem participar na competição."

Falta, ainda assim, o comunicado oficial da Liga.

Mourinho, que regressou ao Benfica 25 anos, estreou-se com uma vitória por 3-0 na Vila das Aves. Sudakov marcou um dos golos.

