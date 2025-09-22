Menu
  Bola Branca 18h16
  22 set, 2025
Bruno Lage já rescindiu contrato com o Benfica

22 set, 2025 - 19:32

Treinador vai receber até ao final do mês e fica com cláusula de confidencialidade.

Bruno Lage e Benfica já rescindiram contrato, sabe Bola Branca.

O acordo contempla que o treinador recebe até ao final do mês e fica com cláusula de confidencialidade. A restante equipa técnica também rescindiu.

Ao que a Renascença apurou, a cláusula de confidencialidade permite a Lage falar, mas sem colocar em causa "a honorabilidade ou bom nome" do clube.

Bruno Lage foi despedido do Benfica na madrugada da passada quarta-feira, depois de perder com os azeris do Qarabag, por 3-2, na primeira jornada da Liga dos Campeões. Foi sucedido por José Mourinho.

Lage, de 49 anos, estava no Benfica desde setembro da última época.

