Mourinho diz perder dinheiro no Benfica, mas faria o mesmo por Porto ou Sporting? "Não com a mesma velocidade"

José Mourinho admite que não diria sim a Sporting e FC Porto com "a mesma velocidade" com que disse ao Benfica, mesmo estando, garante, a perder dinheiro com o contrato que assinou com os encarnados.

"Se ficasse em casa até ao final da época, ganhava mais que a trabalhar no Benfica", diz o novo treinador do Benfica, em conferência de imprensa, esta segunda-feira. Questionado sobre se também diria "sim" a FC Porto, que já treinou, ou Sporting, hesita: "Sinceramente, não sei. Mas com a velocidade e condições com que disse sim ao Benfica, não."

As palavras de José Mourinho, na antevisão da receção ao Rio Ave, jogo adiado da primeira jornada da I Liga, marcada para terça-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato e acompanhamento na Renascença.

Rio Ave: "É melhor que os pontos que tem. Observámos os jogos deles, mas nos três primeiros mostram que são melhor equipa que a classificação. São uma equipa com treinador, com organização, que sabe o que está a fazer. Têm muitos jogadores de muita qualidade. Espero um jogo difícil, em que precisamos do fator casa. A equipa está a crescer, a nível tático tem de ser progressivo, mas a nível emocional têm de ter adeptos que os façam sentir em casa, que esqueçam que os últimos dois jogos em casa não correram bem e que olhem com os mesmos olhos que eu, com uma empatia importante, para um adversário que é difícil."

Surpresas no Benfica? "Enquanto adversário, fui honesto ao assumir que estava a jogar contra uma boa equipa com bons jogadores. Se formos comparar a primeira fase do Benfica, nos jogos dos play-offs, com os últimos dois ou três jogos, há ali uma contradição, mas o Benfica tem bons jogadores e coisas boas daquilo que veio do passado. Não é minha intenção ir à procura de coisas negativas do passado, mas se fosse, não seria fácil de as encontrar. Está aqui um bom trabalho feito por quem cá esteve anteriormente. Os treinadores têm todos ideias diferentes. É importante que os jogadores abracem com alegria e confiança essas novas ideias, porque, quer queiramos quer não, quando se muda um treinador, quem mais sofre é o treinador que sai. Mas quem fica também tem um processo que não é muito agradável, têm de se adaptar, aprender coisas novas. Vamos introduzindo coisas devagar. Surpresas não posso dizer que tenha. Digo é que tenho a sensação de que estão a abraçar a minha maneira de liderar e isso para mim é uma coisa importante. Enquanto grupo, ainda não somos os melhores amigos, porque nos conhecemos há quatro dias, mas acho que estamos a construir qualquer coisa interessante do ponto de vista humano e, depois, do ponto de vista tático, temos de ir a pouco e pouco."

Maiores obstáculos? "Provavelmente, o tempo que não existe. Ontem [domingo] já me libertei um pouco mais, mas os dois primeiros dias, se tivessem 48 horas cada, continuavam a ser curtos. O trabalho de campo com os jogadores tem todo um trabalho com uma estrutura, têm de me conhecer, trocar ideias, coisas a manter e para mudar... Isso foi a maior dificuldade. Quanto à preparação do primeiro e do segundo jogos, tivemos de tocar em pontos essenciais. Não exagerar na informação, porque pode fazer com que se perca alegria, liberdade de pensamento, criatividade.

Falou com o Benfica ainda antes de Bruno Lage ser despedido? "No verão, não tive nenhum contacto do presidente ou do Benfica, absolutamente ninguém. Nessa altura, o diretor Mário Branco nem sequer estava no Benfica e eu tinha contrato com o Fenerbahçe. Queria cumprir esse contrato até ao final e na minha cabeça estava longíssimo voltar a Portugal como treinador de clube. Sempre pensei que, mais cedo ou mais tarde, a seleção iria acontecer. Podia acontecer que o Roberto [Martínez] podia ser campeão do mundo e querer sair em grande e eu entrar... a minha carreira estava um pouco a ir nessa direção. Eu pensava que ia para a seleção. Tive zero contactos com o Benfica. É verdade que há anos, e nem sei precisar há quantos, tive contactos com o Benfica, mas estava a trabalhar, tinha clube e as coisas não se proporcionaram. Depois da entrada do diretor geral e esse tipo de conexão que tentam fazer... Para me tornar um grande amigo de uma pessoa que conheço no futebol apenas e só, é difícil. Se em pouco tempo construímos alguma coisa de importante entre nós, é porque do outro lado esta alguém sério, que quando veio para o Benfica e houve 25% de possibilidades de o Benfica jogar contra o Fenerbahçe, o nosso contacto acabou, não há mais. E não houve mais enquanto esse período ocorreu. Quando o Benfica perdeu três pontos com o Qarabag, eu estava em Barcelona com a minha mulher, e no dia seguinte, foi o presidente que me ligou a perguntar se valia a pena conversarmos e que a decisão estava tomada. Eu nem sabia que a decisão estava tomada. Rui Costa disse-me que gostava que fosse eu a treinar o Benfica e para conversarmos, e eu respondi que sim, que ia para Portugal naquele dia, ao final do dia, e que íamos conversar. E acabou a história. Se quiserem acreditar em mim, agradeço. Se quiserem acreditar em fantasia, noutras coisas, alimentar uma história que não tem história, não posso fazer nada."

Ivanovic e Pavlidis: "Cada jogo tem uma estratégia. Se há 20 anos tínhamos uma estratégia para cada jogo, imagine-se agora... Não quis desvirtuar muito o que eles são como equipa, mas havia coisas... Gosto de coisas diferentes e, sem querer desvirtuar muito, foram introduzidas algumas coisas. Timings de pressão, movimentos ofensivos, transição após recuperação... São coisas normais, se o Bruno [Lage] fosse para o Fenerbahçe também alteraria algumas coisas. Tentei dar uma dinâmica ofensiva diferente à equipa. Não os senti muito confortáveis a jogar um 4-4-2 simples. O Sudakov também se enquadrou bem naquela dinâmica."

Salário: "Se ficasse em casa até ao final da época, ganhava mais que a trabalhar no Benfica. A visitar a família, a ir para o Algarve, dar umas voltas por aí... Nem se pode dizer que estou cá grátis, estou cá negativo. Porquê? Porque gosto muito de trabalhar, tinha saudades de jogar para o título, para aquilo para que o Benfica joga. Oportunidade ótima para mim enquanto treinador e enquanto pessoa. Quero pôr-me à prova, correr riscos, estar sujeito a ganhar, perder, são coisas que me alimentam, que me tiram da zona de conforto. Se ficasse em casa até junho ganhava mais do que a trabalhar no Benfica."

Receção na Luz: "Fui ao Estádio da Luz várias vezes, nos momentos bons, e estive numa boxe onde estavam os pais do António Silva, do João Neves, gente tranquila. Estou familiarizado com o estádio. Aprendes as músicas, bonitas, ritmadas, com significado. Esse tem de ser o ambiente. Se calhar sou purista, mas não acredito que haja um benfiquista que não queira ganhar. Tem de haver festa no princípio, apoio durante. No final, o Benfica ou ganha, ou sai morto de cansaço e por tentar. Perder como perdemos com o Qarabag, as pessoas não se revêem nisso. No fim do jogo, será festa ou respeito por quem deu tudo."

Otamendi capitão: "Isto é uma equipa de miúdos com um homem que é campeão do mundo, que é o capitão. Há clubes onde a braçadeira não está no braço certo, já me aconteceu, mas neste caso está no braço de alguém que é verdadeiramente capitão e se assume como tal. O que me surpreendeu favoravelmente é que quem vem da formação, sejam mais velhos ou mais jovens, vem com um vocabulário... Não são palavras soltas, são palavras sentidas, vêm com escola Benfica, com responsabilidade. São miúdos que se amam, cresceram juntos. São muito fortes no balneário. Mesmo os que não têm jogado. Mando recado para a formação, tenho de lhe agradecer, é de lá que vem."

Trabalho e ideias: "A minha voz é voz de trabalho. É como o bronzeado, só na cara e nas mãos. É de estar ainda numa fase em que os assistentes têm de ir crescendo também com a equipa. Estou a assumir tudo em mãos por enquanto. As ideias estão sempre em evolução, não são uma coisa estática. A pré-época é quando se treina duas vezes ao dia, constroem-se as bases. Mas a evolução é progressiva. Preparámos este jogo com coisas que vêm do anterior, mas o Rio Ave joga de forma diferente do AVS e temos de nos adaptar. Com a empatia que estamos a criar entre nós, os jogadores estão a aceitar-nos muito bem e pode acelerar o processo."

Dodi Lukébakio: "O Benfica perdeu Akturkoglu e Bruma. Precisava de um ala, que foi escolhido porque pode jogar pela direita ou pela esquerda, tem uma idade e experiência equilibradas. Não é demasiado novo, nem demasiado velho. É um jogador com grande potencial, que não estávamos à espera que pudesse jogar amanhã, estávamos a prepará-lo só para o Gil Vicente, mas com esta abertura que permite que ele vá a jogo, retardámos o processo de recuperação dele para jogar amanhã. Estará no banco e, se tiver de ir a jogo, vai a jogo."

Conversa com André Villas-Boas e Frederico Varandas: "Foi muito simples. Foi do tipo, 'muita sorte mas que acabes em segundo'."

Teria aceitado convite de FC Porto ou Sporting? "Sinceramente, não sei. Mas com a velocidade e condições com que disse sim ao Benfica, não."

Conversou com os outros candidatos à presidência do Benfica? "Não conversei, nem acho que o deva fazer. O treinador do Benfica tem o foco no Benfica, na minha nação. Os presidentes, as direções, são os representantes dos milhões de adeptos dos clubes e é para esses milhões que um treinador deve trabalhar. Se me perguntar se fiquei agradado por candidatos terem proferido palavras de respeito para comigo, digo que sim. Mas estou isolado desse contexto. Quero dar o máximo cada dia. É o presidente Rui Costa que cá está, foi ele que deu o grande passo de me convidar para trabalhar no Benfica. Eu não sou importante. O Benfica é o que interessa."