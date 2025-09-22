Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 22 set, 2025
O Benfica de Mourinho vai morder ou o ‘special one’ perdeu o dedinho mágico? Tertúlia Bola Branca às 19h

22 set, 2025 - 18:20

José Mourinho regressou ao Benfica 25 anos depois e ganhou na Vila das Aves por 3-0. O que trouxe de novo? O que disse? O que promete e o que podemos esperar? Tudo isto na Tertúlia Bola Branca, com Bruno Vieira Amaral, Francisco Guimarães e Rui Miguel Tovar

