🔴 Tertúlia Bola Branca. O Benfica de Mourinho vai morder ou o ‘special one’ perdeu o dedinho mágico?
22 set, 2025 - 18:20
José Mourinho regressou ao Benfica 25 anos depois e ganhou na Vila das Aves por 3-0. O que trouxe de novo? O que disse? O que promete e o que podemos esperar? Tudo isto na Tertúlia Bola Branca, com Bruno Vieira Amaral, Francisco Guimarães e Rui Miguel Tovar
