Mourinho: "Invalida-se um golo por um dedinho pisar outro dedinho, não gosto deste futebol"

José Mourinho critica a arbitragem e a forma como o Benfica sofreu um golo ao cair do pano, depois do empate, por 1-1, com o Rio Ave, esta terça-feira, no jogo em atraso da primeira jornada do campeonato.

Análise: "Primeira parte pobre. Segunda parte boa, dentro das nossas limitações. É dominante, é agressiva, oportunidades, sempre a jogar no campo adversário e de maneira agressiva. Os dois jogadores que entraram deram cariz diferente ao jogo. Fazemos um golo que se invalida por um dedinho pisar outro dedinho, não gosto deste futebol mas se é o novo futebol temos de aceitar como tal. Depois, de tanto tentar, fazemos golo. E depois é um golo que não se pode sofrer. Não se pode sofrer neste momento do jogo. É um resultado péssimo para nós. Foi o jogo que o Rio Ave quis e que o árbitro permitiu. Quanto a isso pouco podemos fazer. O que podemos fazer é jogar 90 minutos como fizemos na segunda parte."

Difícil criar oportunidades: "O segundo adversário jogou com cinco e com quatro. É difícil entrar. Uma equipa assim não cria. Eles criaram nada e fizeram um golo monumental. Não somos uma equipa com grande presença física e no jogo aéreo, temos de entrar de outras maneiras. Procurámos profundidade, fomos muito bons a recuperar a bola rapidamente, fomos muito rápidos. Equipa que está a ganhar não sofre golos em transição. Nós sofremos e não ganhámos por isso."

Cansaço: "Sentiu-se pouca frescura nalguns jogadores. Não quis mudar muito, não é momento de fazer grandes mudanças. Viu-se alguma fadiga, mas sentiu-se atitude. Ganhar este jogo como iríamos ganhar seria um boost psicológico muito importante, sofrer daquela maneira é o oposto. Já não podemos ganhar este jogo, podemos ganhar o próximo."