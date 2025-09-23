Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Regresso infeliz para Mourinho. Benfica desliza ao cair do pano e fica a quatro pontos do topo

23 set, 2025 - 22:18 • Inês Braga Sampaio

Sensação de "déjà vu" na Luz, mesmo com outro treinador. Rio Ave empatou nos descontos, como o Santa Clara há uma semana, e o Benfica falhou o assalto ao segundo lugar.

A+ / A-

RECORDE O FILME DO JOGO

O regresso de José Mourinho à Luz foi infeliz. O Benfica empatou com o Rio Ave, por 1-1, esta terça-feira, em jogo em atraso da primeira jornada do campeonato, e fica a quatro pontos da liderança.

O marcador só mexeu ao cair do pano. Foi primeiro o Benfica a golpear, depois de já ter visto um golo ser anulado, por falta de Nicolás Otamendi. Aos 86 minutos, o recém-entrado Dodi Lukébakio avançou pela direita, ganhou a linha de fundo e cruzou para remate certeiro de Georgiy Sudakov.

Contudo, o Rio Ave ainda tinha um cartucho para usar. Aos 91 minutos, também acabado de entrar, André Luiz entrou na área pela direita, fletiu para o meio e atirou em arco, a dar espetáculo, ao ângulo oposto, sem reação do guarda-redes do Benfica. Deu sensação de "déjà vu", evocativa do jogo com o Santa Clara, em que as águias concederam o empate nos descontos.

Apito final na Luz, novo treinador, os mesmos assobios. O Benfica falha o assalto ao segundo lugar e fica no terceiro lugar, com 14 pontos, a quatro do líder isolado, o FC Porto, e a um do Sporting, segundo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano