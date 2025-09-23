Regresso infeliz para Mourinho. Benfica desliza ao cair do pano e fica a quatro pontos do topo

O regresso de José Mourinho à Luz foi infeliz. O Benfica empatou com o Rio Ave, por 1-1, esta terça-feira, em jogo em atraso da primeira jornada do campeonato, e fica a quatro pontos da liderança.

O marcador só mexeu ao cair do pano. Foi primeiro o Benfica a golpear, depois de já ter visto um golo ser anulado, por falta de Nicolás Otamendi. Aos 86 minutos, o recém-entrado Dodi Lukébakio avançou pela direita, ganhou a linha de fundo e cruzou para remate certeiro de Georgiy Sudakov.

Contudo, o Rio Ave ainda tinha um cartucho para usar. Aos 91 minutos, também acabado de entrar, André Luiz entrou na área pela direita, fletiu para o meio e atirou em arco, a dar espetáculo, ao ângulo oposto, sem reação do guarda-redes do Benfica. Deu sensação de "déjà vu", evocativa do jogo com o Santa Clara, em que as águias concederam o empate nos descontos.

Apito final na Luz, novo treinador, os mesmos assobios. O Benfica falha o assalto ao segundo lugar e fica no terceiro lugar, com 14 pontos, a quatro do líder isolado, o FC Porto, e a um do Sporting, segundo.