  Bola Branca 18h15
  24 set, 2025
Eleições do Benfica abrem 108 secções de voto e os dois pavilhões da Luz

24 set, 2025 - 18:20 • Lusa

Mesa da Assembleia Geral prevê "uma operação de logística sem precedentes no movimento associativo em Portugal".

As eleições para os órgãos sociais do Benfica, marcadas para 25 de outubro, contarão com 108 secções de voto, mobilizando os dois pavilhões do Estádio da Luz, centro do "maior processo eleitoral" benfiquista, informou esta quarta-feira o clube lisboeta.

A três dias da reunião magna extraordinária para a apresentação, discussão e votação do regulamento eleitoral proposto pela direção presidida por Rui Costa, a Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica emitiu um comunicado que visa efetuar esclarecimentos sobre o processo eleitoral, "uma operação de logística sem precedentes no movimento associativo em Portugal".

"Tratando-se, quer pelo número de secções, quer pelo número de pessoas envolvidas (contando com mandatários e delegados das listas, cerca de 3.000 pessoas em cada volta), do maior processo eleitoral de que há memória, a utilização dos dois pavilhões, sobretudo em dia de jogo, é um elemento essencial para a participação de todos os sócios do clube", explicou a MAG, presidida por José Pereira da Costa.

As eleições realizar-se-ão no mesmo dia em que o Benfica vai receber o Arouca, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, o que aumenta as dificuldades logísticas do processo eleitoral, o qual será acompanhado pela Multicert, empresa do grupo SIBS, em conjunto e com supervisão da MAG, contando ainda com a participação dos mandatários das candidaturas.

"As candidaturas devem mandatar um representante com poderes de representação para todo o processo eleitoral, que será o elo preferencial de ligação com a Mesa e que será convocado para estar presente na secção 1 de Lisboa, acompanhando o processo de votação com a Mesa (em Lisboa existirão duas secções, conforme exposto, uma em cada pavilhão do complexo desportivo)", indica o comunicado.

As 108 secções de voto, nas quais serão instalados 296 postos de identificação, serão distribuídas da seguinte forma: 80 em Portugal continental (78 espalhadas por todos os distritos e duas em Lisboa, no Estádio da Luz), três nas Regiões Autónomas e 25 no estrangeiro.

Os postos de identificação terão um funcionário da Multicert -- empresa responsável pela auditabilidade de todo o processo - a operar o sistema, sendo o processo de votação liderado pelo presidente da secção, na presença do secretário e dos delegados das listas, e a contagem dos votos decorrerá segundo o mesmo modelo.

As eleições dos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029 estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro.

Rui Costa, atual presidente, Luís Filipe Vieira, que presidiu o clube entre outubro de 2003 e junho de 2021, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e Paulo Parreira são os candidatos à liderança do clube lisboeta.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.

  24 set, 2025
  • 24 set, 2025
